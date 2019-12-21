Государство готовит нам новый подарок – некий «гарантированный пенсионный продукт», плод творчества минфина. Идея новшества – включить россиян в новую систему пенсионных накоплений, при которой каждый сам отчисляет деньги в счет своей будущей пенсии. Пока – добровольно…

В последнее время у меня много звонков и писем с одним вопросом: как я отношусь к этому нововведению? Интересно, что чаще подобные вопросы стали задавать молодые, до тридцати, люди. Видимо, посмотрев, как государство поступило с их мамами и папами в ходе последней пенсионной реформы, молодежь призадумалась: а что же сделают с ними?..

Что ж, попытаюсь высказать свое отношение. С той оговоркой, что я не финансовый аналитик и не специалист по пенсионному праву. То, что я сейчас скажу, это сугубо мое личное мнение, вытекающее из моего личного жизненного опыта. Именно так прошу воспринимать.

Так получилось, что моя жизнь прошла через несколько, как бы сказать, мини-эпох в истории страны, которые настолько отличались друг от друга, словно я жил в нескольких разных странах. Для меня этот «пенсионный продукт» – не первой свежести.

В моем советском детстве и в юности нам активно пропагандировали миф о «заслуженном отдыхе». Убеждали в том, что каждый советский человек, который хорошо трудился, в конце жизни попадет в некое подобие Царствия Небесного, где сможет почить от трудов своих в достатке и уважении. Причем это был именно миф, в чем я довольно рано смог убедиться. Моя деревенская бабушка, которая больше сорока лет отработала в совхозе, пережила войну, оккупацию, рабство в Германии, все послевоенные тяготы, получала пенсию в размере 8 рублей. У деда пенсия была почти в два раза больше – целых 14 рублей. Эти деньги позволяли разве что не умереть с голоду. Уже тогда у меня закрались сомнения в справедливости пенсионной системы.

С каждой пенсионной реформой эти сомнения только росли. А реформ этих на мой памяти было как минимум четыре, не считая мелких. Сначала объявили, что советская пенсионная система была плоха. Сделали страховую пенсию и создали Пенсионный фонд. Потом придумали накопительную пенсию и допустили к пенсионным накоплениям частные пенсионные фонды. Потом людей моего возраста вывели из накопительной программы. Потом вместо честного и понятного стажа ввели какие-то баллы. Потом пенсионные накопления «заморозили». Ну и, наконец, в ходе последней грабительской пенсионной реформы просто отобрали пенсионные годы у миллионов людей.

Все это делалось, разумеется, «в интересах трудящихся», но ни разу на моей памяти ни одно нововведение не принесло улучшения в положении пенсионеров и будущих пенсионеров – всегда становилось только хуже. Так же, как и в результате других проделок нашего государства.

К исходу советского периода я накопил на книжке десять тысяч рублей. Не потому что был таким бережливым – просто на деньги ничего нельзя было купить. Но все-таки эта была сумма, эквивалентная двум автомобилям «Волга» или двухкомнатной кооперативной квартире. Эти деньги в пыль превратила инфляция в первые же недели 1992 года. У моих родителей так же пропали сбережения всей жизни.

Потом я последовательно пережил 1000-процентную инфляцию, денежную реформу, деноминацию, дефолт, несколько обвалов рубля и «экономических кризисов». Я жил и при высокой цене на нефть, и при низкой. Но безотносительно к этому в каждой из этих историй я прямо или косвенно терял деньги. Я знаю людей, которые теряли все нажитое. Сначала я еще наивно думал, что все это происходит из-за каких-то «объективных экономических процессов», с которыми наше государство героически борется. Но со временем понял, что именно государство все это и устраивало. Что все эти реформы, деноминации и дефолты – это просто инструменты для отъема денег у населения. Для того, чтобы прибрать банковские вклады и выудить сбережения из «кубышек», обесценить труд и обескровить частную инициативу.

Разве вы сами не замечали, что как только чуть-чуть улучается жизнь, только появляется у народа «жирок» – как тут же почему-то «обваливается» рубль, вводятся новые налоги и растут старые, «падают» цены на нефть или случается «кризис», или происходит еще что-то подобное. В результате девяносто процентов населения становятся беднее, а десять процентов – еще богаче.

Можно ли ожидать от меня и представителей моего поколения, все это переживших, что вот сейчас мы вдруг поверим в новый придуманный минфином миф об обеспеченной старости? Что те, кто многократно обманул и обобрал нас, вдруг прониклись заботой о наших детях и внуках и задались целью обеспечить их будущее?.. Что теперь-то они, наконец, создадут кристально честный инструмент пенсионного накопления, к которому не протянутся руки жуликов и воров, который не будет сожран инфляцией и очередным кризисом?.. Я, конечно, не Станиславский, но я не верю.

Имею ли я право что-то советовать нынешним молодым? Не уверен. Да и нет никому пользы от чужих советов. Пусть молодые пройдут свой путь и набьют своих шишек. Но вот если себе представить, что я в молодости мог бы услышать меня нынешнего: что бы я сказал сам себе?

Собственно, именно это бы и сказал: не верь! Не верь государству – ему на тебя наплевать. Не верь, тем более, разным коммерческим и государственным фондам, финансовым структурам и банкам! Не верь, вообще, никому, кто заявляет, что хочет сделать твою жизнь лучше и богаче. Если можешь, не пользуйся их «услугами» и никогда ни за что не давай им денег. Помни, что их цель – не сделать тебя богаче, а сделаться богаче за твой счет.

Обеспечь свою старость не государственными инструментами, а своими личными. Работай только на себя и инвестируй в себя, в свою семью. Рожай как можно больше детей, вкладывай в них все, что можешь, и воспитывай их так, чтобы в старости ты мог положиться на них. Чтобы твои дети и внуки никогда не бросили тебя в болезни и в немощи, не оставили голодать и скитаться.

Строй большой дом, в котором было бы место всем поколениям твоей семьи. Покупай самый большой стол, за которым все могли бы собираться. Обеспечь, чтобы этот стол был всегда полон, и чтоб никто не мог уйти от него голодным и обиженным. Во главу стола всегда сажай своих стариков, окружай их заботой и уважением.

Тогда и ты, став старым, будешь всегда сидеть во главе стола и никогда ни в чем не будешь нуждаться. Вот это и будет твой собственный, самый надежный «гарантированный пенсионный продукт»!