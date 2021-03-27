Текст: Максим Тихонов

Зима в этом году выдалась – какая надо зима. И всю зиму я у себя под окном наблюдаю, как окрестные дети пытаются этой зимой воспользоваться – покататься на чем-нибудь с горки. Горка куцая, пологая и кривая. Вообще-то, это и не горка никакая. Это дорожка – спуск от гостиницы «Карелия» к старому мостику через Лососинку и к Онежской набережной.

Кататься там плохо и довольно опасно. Много столбов, деревьев, урна бетонная у дорожки стоит. Сверху – проезжая часть с интенсивным движением. Внизу можно улететь в речку. Но выбора у детей и их родителей нет. Они катаются на том, что есть.

Периодически приходит дворник. Для него это не горка – это дорожка. По ней ходят люди. Скользят, падают. Жалуются. Дворник густо посыпает ее песком. Потом снежок прикрывает песок – и дети снова раскатывают горку. Кто-то из прохожих поскользнется, пожалуется. Опять приходит дворник и, матерясь, засыпает дорожку песком…

«Единство и борьба противоположностей» у меня под окнами зиму напролет.

А где детям с горки-то теперь кататься? Где в Петрозаводске есть хоть одна нормальная горка, с которой можно покататься бесплатно и когда хочешь? Может, в районах горки есть? Не знаю, не видел. Их нет. В прошлые годы на площади Кирова выставляли какие-то убогие горки – так и тех уж давно нет. Что случилось с горками-то в нашей стране, где катание с гор исторически было самым доступным зимним развлечением для детей. И не только для детей?..

Может, мне повезло, но я застал и помню, какие же были роскошные горки в Петрозаводске! Кто помнит гору на спуске от площади Ленина – там, где потом появился мемориал Вечный огонь? Вот была гора! Здесь все от мала до велика катались на санках. Здесь папа учил меня спускаться на лыжах. Здесь стояли шум и смех с утра до вечера. Помню, молодые парни приволакивали откуда-то большие деревянные сани – в такие запрягали лошадей. В эти сани набивались по десять человек с девками – и летели с визгом вниз до самой реки… Как завидно было на это смотреть!

А какая гора была в Парке культуры… Там, где в последствии появился и тихо умер никому не нужный фонтан «Одуванчик», каждую зиму строили горку из досок высотой метров пять. Заливали. Разогнавшись с этой горки, народ вповалку летел почти до озера. Вот где и детям, и взрослым была благодать…

Да просто во дворах сколько этих горок стояло – простых, грубых, дощатых, некрашеных? И сколько счастья эти деревянные конструкции приносили детям… На них всегда было полно детворы разного возраста. Катались на всем, что было – на картонках, фанерках. Ведь ни «ватрушек», ни пластиковых «ледянок» не было. Кто посмелее – ехал стоя на ногах. А кто поменьше – просто на попе…

Где все это, люди?! Как получилось, что все это полностью ушло из нашей жизни? Я не знаю.

Я даже поговорил на эту тему с одним городским чиновником, который собаку съел на муниципальном хозяйственном управлении. Постараюсь максимально полно изложить вам его рассуждение на эту тему.

«Понимаешь, это для тебя горка – она и есть просто горка. А для меня, чиновника, это объект городской инфраструктуры. Со всеми вытекающими. Разных законов, норм и правил за последние годы было принято столько, что о том, как это было в прошлом, можно забыть. Возьми только требования по безопасности. Горка – это объект повышенной опасности. Тем более, для детей. Поставим мы простую горку из досок – нам тут же зададут вопрос: «А сертификат безопасности на эту горку имеется?» А, не дай Бог, на этой горке какой-нибудь ребенок расшибется – тут ведь все «органы» слетятся! Родители по судам нас затаскают! И хорошо, если не посадят никого…

Как в Петрозаводске сегодня построить горку? Мало выделить деньги в бюджете. Надо провести общественные слушания: где ставить, какую, для кого и так далее. Уже на этой стадии полгорода передерется. Потом заказать проектно-сметную документацию, провести все согласования. Потом повести конкурс для определения подрядчика. Потом подрядчик попадется ненадежный, чего-нибудь накосячит или вообще не исполнит контракт. Это же сплошь и рядом бывает. Значит, надо будет расторгать договор, выставлять подрядчику санкции, проводить новый конкурс, искать нового подрядчика…

Наконец, горку поставим – так ведь и этим не кончится. Надо благоустроить территорию, обеспечить, чтоб убирался снег вокруг, было освещение, чтоб мусор вывозился. Да и за техническим состоянием горки надо следить. И охранять! А то ночью придут вандалы и разнесут эту горку. Короче, снова конкурс, снова определение организации, которая этой горкой будет заниматься, а мы из бюджета будем ей платить…

А если таких горок десяток в городе? В администрации придется целый отдел для этой работы создавать. УправГор какой-нибудь. Вот и думай: будет ли этим кто-то заниматься, когда, честно говоря, и с другими, более важными, делами порой не справляемся?..»

Что сказать. Пока все эти процедуры при строительстве горки пройдешь – зима закончится. Не стану петь Лазаря по «старым добрым советским временам» – в те времена своей дури хватало. Но то, что тогда было просто, теперь усложнили до такой степени, что Господи, прости. И вроде для нас же государство все эти законы и нормы создает. Чтоб нам и нашим детям было безопаснее. Чтоб при установке детской горки кто-нибудь не украл деньги из бюджета. Чтобы как бы чего не вышло.

Но давайте скажем, положа руку на сердце: стало ли меньше воровства? Стала ли наша жизнь безопаснее? Стали ли мы в результате счастливее? Не выплеснули ли мы где-то ребенка вместе с водой?..

Несмотря на все принятые законы и нормы, дети ведь все равно хотят кататься с горок. И все равно катаются – иногда в самых неподходящих для этого местах. Рискуя выскочить на проезжую часть или скатиться в реку, как у меня под окном. Или летают с крутых склонов в той же «Ямке», ежеминутно рискуя разбиться об дерево, и смотреть на это реально страшно… Да мало ли таких мест. Случись здесь что с ребенком – никто за это не отвечает. А по нынешним временам это – главное. // Фото: news-tut-by.newsproxy.org