Все будет хорошо

А вы замечали, что часть зимы до Нового года пролетает быстро-быстро: оп – и нет! А та часть, которая после Нового года, тянется и тянется – долго и муторно. Замечали? От ноябрьских до Нового года – всего ничего. А вот от Нового года до 8 Марта – капец как долго! Почему так? Если у вас есть объяснение – расскажите мне. А то чего это только я всё вам должен рассказывать…

Вот опять Новый год. И я хватаюсь за голову: сколько еще дел не сделано, сколько не отвеченных писем и не отработанных тем. Меж тем, у нас в редакции под елочкой выстроились рядком ваши новогодние открытки с поздравлениями и теплыми словами. Нам это очень приятно. И надо бы поздравить вас в ответ. Но как? Написать всем вам открытки я не могу. Не могу даже позвонить – хотя бы даже тем, кто звонит мне: вас очень много. О подарках молчу уже…

Вот хорошо властям: они сейчас раздают всем ордена и медальки, грамоты – почетные и не очень, благодарственные письма. Присваивают почетные звания. Составляют списки «Ста лучших людей». Один из таких списков вы прочтете и в нашей газете «ТВР-Панорама». Ни минуты не сомневаюсь, что все они – достойные люди, добропорядочные граждане, хорошие специалисты каждый в своей области. Я верю, что у государства есть стопроцентные поводы обласкать и наградить их.

Но у меня другие герои и свои списки лучших людей. Это вы – те люди, которые звонят и пишут мне, рассказывают о своей непростой жизни, о бедах, проблемах и достижениях. Пусть эти достижения невелики в масштабах республики, они-то и есть, по-моему, самые главные. Это те люди, о которых пишу я, и которые становятся героями моих публикаций. Именно вас – всех вас – мне сегодня хочется поздравить с Новым годом.

Вот одна из моих героинь, о которой я недавно писал, – молодая женщина, почти еще девочка, которая одна воспитывает дочь. Наверное, в эти минуты она бежит домой с работы – пешком с Заводской на Зареку, потому что не может позволить себе потратить 32 рубля на маршрутку. Сегодня она получила зарплату в магазине, где работает. Из 18 тысяч зарплаты у нее вычли две тысячи – «штраф». Она бежит домой, где ждет дочка, и старается не смотреть на ярко украшенные к Новому году витрины, чтоб не зайти и не потратить деньги. Ей надо десять тысяч заплатить за съемную квартиру, а на оставшиеся шесть как-то протянуть вдвоем две недели. На ходу она планирует в уме каждую копейку. Она не получит подарка к Новому году. И ее дочка тоже не получит. Им не от кого в этом мире ждать подарков.

Я провожаю ее мысленным взором и глотаю соленые слезы. Вот она – настоящая героиня нашего времени. И я молю Бога, чтобы в Новом году он дал ей хоть капельку удачи и кусочек счастья.

Вот еще люди, которых я считаю героями, – жители карельского поселения, которые, не дождавшись милости от властей, сами, своими руками и за свой счет построили мост через речку. Без этого моста им не жить. Или обитатели другого сельского поселения, которые в эти предпраздничные дни выполнили работу власти и своими руками обустроили лыжную трассу. О них вы тоже можете прочитать в нашей газете… Радости вам, хорошие люди!

Героиня для меня – та фельдшер скорой помощи, немолодая уже женщина, которая вот уже двадцатый час подряд на ногах, и снова выезжает и выезжает на вызовы, чтобы спасать жизни. Последний вызов был от мужика, который просто мучается похмельем. Но она уже даже не злится, она в апатии и хочет одного – спать. Пошли ей, Господи, в Новом году спокойного сна!

А наши бабушки? Наши замечательные бабушки, которых я считаю подлинным золотом нации!

Вот бабушка, проживающая на окраине Пудожа, на темной неосвещенной улице. По утрам она с фонарем и палкой выходит разгонять бродящих по улице волков: «Ведь скоро дети пойдут в школу!»

Вот бабулька, которая в глухой деревне на берегу Белого моря осталась без дров. Греется, сжигая мебель. Говорит, до Нового года мебели хватит – потом придется жечь полы. Но она не унывает, даже шутит! «Мы и не такое в жизни вытерпели!» Когда в новогоднюю ночь мне будет хорошо и уютно в кругу семьи в натопленной квартире – я вспомню эту бабульку…

Вот пожилая женщина в Петрозаводске, инвалид, которая из-за раздолбайства коммунальщиков и чиновников почти четыре месяца не могла пользоваться газовой колонкой. Засорился дымоход. Бабушка все это время жила без горячей воды. «Но я не унываю, моюсь из кастрюльки!» – говорила она мне. Женщина прошла все круги бюрократического ада, дошла аж по приемной Путина! И вот на днях она позвонила мне и отчиталась: добилась-таки своего! Трубу прочистили, горячая вода идет. Побольше бы нам таких бабушек!

Наконец, мои герои – эта та молодая пара, которая живет в соседнем доме. Они купили в ипотеку «однушку» и живут в ней вчетвером – с двумя маленькими детьми. Мы часто с ними встречаемся и беседуем. Жизнь их сладкой не назовешь. Парень крутится на трех работах, девочка одна с детьми: бабушек-дедушек нет. На днях они говорят: «Поздравьте нас!» Что такое, говорю, ипотеку выплатили? «Нет, ипотеку еще десять лет платить. А мы снова ждем ребенка! К осени нас будет пятеро!» И глаза светятся счастьем, и ни тени уныния на лицах…

В Новый год я поднимал бокал шампанского за всех вас – за людей, которые умудряются жить, выживать, рожать детей, решать свои проблемы! И все это – не благодаря заботе государства, а вопреки тем «прекрасным» условиям, которые государство вам создало. Вопреки тому, что вытворяют с нами все эти министры, губернаторы, депутаты и прочие высокооплачиваемые слуги народа.

Я выпил за всех моих героев – тех, о ком писал, и тех, о ком еще не успел написать. За тех, кто не ноет и не унывает, кто сохраняет оптимизм и веру в будущее. Пока такие люди есть вокруг меня, мне хочется жить и работать. Для меня вы – лучшие люди года.

С Новым годом, дорогие мои! Пусть все у вас будет хорошо!