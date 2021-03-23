23 марта 2021, 21:23
Политика

«Единая Россия» сформировала избирательный список по Петрозаводску

Выборы-2021 в Карелии запущены

Текст: Максим Тихонов

С этой недели можно прямо сказать, что электоральный процесс 2021 года в Карелии стартовал – и это уже не будет иносказанием или преувеличением. И вот почему.

В минувшую пятницу был утвержден избирательный список Карельского регионального отделения партии «Единая Россия» по выборам  в Петрозаводский городской совет.

Наверное, ни для кого не секрет, что все региональные избирательные списки «Единой России» и персоналии, входящие в эти списки, согласовываются на уровне Администрации Президента.

Конкретно в нашем случае этим занимается Любовь Совершаева, которая координирует вопросы внутренней политики в регионах Северо-Западного федерального округа, а также осуществляет взаимодействие АП с органами власти регионов округа и органами местного самоуправления.

В силу этого, утверждение списка – это залог того, что именно в таком виде он, скорее всего, и будет представлен для регистрации в ЦИК Карелии: слишком продолжительна и непроста процедура его согласования и утверждения. Таким образом, «Единая Россия» стала первой из партийных структур Карелии, которая определилась с важной составляющей предстоящей избирательной кампании и фактически дала старт сентябрьским выборам.

Понятно, что этот список держится в строжайшем секрете. По крайней мере, все мои попытки выудить информацию у местных деятелей «Единой России» провалились. Молчат, как рыба об лед. Здорово их держат, что сказать. Однако Петрозаводск – небольшой город, и «шило в мешке» в нем надолго не утаишь. Источник, сразу оговорюсь, не дал стопроцентной гарантии достоверности сведений, но дал примерно 95 процентов. А это, согласитесь, не так уж мало.

Итак. На данный момент, по моим сведениям, мы с вами можем обозреть первую тройку списка «Единой России» по Петрозаводску.

Первое место в городском партийном списке: Аркадий Леонидович Рутгайзер.

Бесспорный авторитет. Замечательный врач. Доктор-невролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт. Кандидат медицинских наук. Врач высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Республики Карелия, главный реабилитолог Республики Карелия. Начинал карьеру в Олонецкой ЦРБ, работал в Петрозаводской поликлинике № 2 врачом, заведующим отделением, заместителем главного врача и, наконец, главным врачом ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2» Петрозаводска. С января 2021 года - Председатель общественного совета поликлиники № 2.

Безупречное реноме во врачебной среде. И не только. Отличный кандидат для любого партийного списка, чем «Единая Россия» уже не раз пользовалась. В 2015 году Рутгайзер стал депутатом Законодательного собрания Карелия. А в 2017 году вновь стал депутатом шестого созыва в рамках процедуры передачи вакантного мандата депутата зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов «Единой России». Действительный член парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике.

Наблюдение: человек явно не стремится поменять медицину, дело всей жизни, на карьеру профессионального политика. Да и пятилетний – на срок депутатских полномочий – перерыв в работе доктора, по оценкам профессионалов, фатален. Поэтому, на мой взгляд, прогнозируем такой сценарий: г-н Рутгайзер, протащив за собой городской партийный список, может либо не вступить в депутатские полномочия, либо сложить их. В этом случае на его место «поднимется» некто из единого избирательного партийного списка, о чем пока рано судить.

Второй номер в городском партийном списке: Виталий Владимирович Красулин.

Довольно хорошо известный в карельской политике персонаж, действительный депутат ЗС, председатель парламентского Комитета по бюджету и налогам. Проверенный годам деятель «Единой России», один из тех, кто подставил финансовое «плечо» нынешнему губернатору Парфенчикову в первоначальный период управления Карелией.

Предприниматель. Практически – политический «долгожитель». Состоит в структурах представительной власти дольше, чем Путин на президентстве. В 1999 году стал депутатом Петрозаводского горсовета. После этого был депутатом Законодательного собрания третьего, четвертого, пятого, и вот уже – шестого созыва Законодательного собрания.

Бизнес-интересы сосредоточены в основном в Петрозаводске, в силу чего, видимо, выборы в Петрозаводский горсовет и кандидатура сити-менеджера будут иметь для г-на Красулина едва ли не большее значение, чем личные выборы.

Третье место в городском партийном списке: Анна Валерьевна Лопаткина.

Действительный депутат ЗС, председатель парламентского Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, член Комитета по бюджету и налогам. Но главная должность г-жи Лопаткиной не тут. С апреля 2013 года она – руководитель исполкома Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Карелия. С ноября 2016 года - сопредседатель Регионального отделения ОНФ на общественных началах. Координатор центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Республике Карелия.

В прошлом у г-жи Лопаткиной – карьера в профсоюзах Карелии и  членство в Общественной палате РК. Но, как вы понимаете, именно позиция в ОНФ делает ее положение в партийном списке неколебимым. Кстати – член Союза журналистов России. Это по-своему любопытно.

Давайте задумаемся: является ли этот городской партийный список сильным? Да, он очень силен. Это – триединство политических, организационных и финансовых возможностей, почти идеальный электоральный коктейль. О таком списке может помечтать любая партия в Карелии. Все решать, конечно, будут выборы.

В ближайшее время мы обязательно добудем полный партийный список «Единой России» по Петрозаводску – тогда обязательно обсудим его вместе с вами. А ведь на очереди еще – единый региональный список «ЕР» и партийные списки других партий. Будет интересно. // Фото: w-dog.ru

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