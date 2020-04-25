За что я благодарен короновирусу

Вообще, говорят откровенно, я не из тех людей, которые пытаются во всем плохом увидеть что-то хорошее, в любой бочке дегтя отыскать ложку меда. Есть в мире вещи однозначно и безоговорочно черные, и искать в них «луч света» может только идиот. Такова нынешняя эпидемия.

Другое дело, что плохие события, так же, как и хорошие, меняют нас. Меняют наши представления о мире, об обществе, о людях, о самих себе. И когда говорят, что после этой эпидемии мир уже никогда не будет прежним, это правда. Просто потому, что уже не будет людей, которые смотрели бы на мир прежними глазами. И лично я за это благодарен коронавирусу.

Он очень быстро и убедительно показал нам, насколько нелепа претензия человека на роль «царя природы» и «хозяина планеты». Вообще-то это скорее планета вирусов и бактерий, которых на Земле в триллионы раз больше, чем людей, и которые лучше приспособлены к жизни на ней.

Стоило только одному из миллиардов вирусов немного измениться – и «царь природы» поджал хвост. Он увидел, чего реально стоит вся его техническая цивилизация, его пятый технологический уклад, насколько он беззащитен при всех его гиперзвуковых ракетах и лазерных пушках.

И если бы я был министром образования, то немедленно включил бы достижение этого понимания в школьную программу. Если, конечно, мы не хотим и дальше выращивать поколения самоуверенных идеалистов.

Коронавирус показал нам, насколько хрупкой и бессмысленной была милая иллюзия «цивилизованного мира», к которому мы так стремились. Как быстро, буквально за несколько дней, рухнули все международные хозяйственные и экономические связи. Как быстро застопорилась глобализованная экономика. Как стремительно свернулся в ноль туризм и вообще все «свободное» перемещение людей. Как разом захлопнулись все границы и развалились по национальным квартирам казавшиеся незыблемыми государственные образования. И как бы этот процесс растаскивания не пошел дальше, как бы не стали делиться и огораживаться территории уже внутри стран…

Благодаря коронавирусу мы узнали, насколько беспомощны институты государства, которые нам представлялись мощными и заслуживающими всяческого доверия. Все государства во всем мире, даже самые сильные, смогли предложить только одну тактику: загнать граждан в дома и квартиры, чтобы «пересидеть» угрозу в надежде, что вскоре вирус исчезнет сам собой. Кому суждено умереть, тот умрет, но большинство пронесет – и государствам того достаточно. То, что люди остались без работы, без доходов, без еды, без бизнеса – государства не волнует. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Более того, сегодня мы понимаем, что ни у одного государства, по-видимому, вообще не было и нет никаких планов по спасению населения в случае крупного катаклизма или серьезной войны. Случись что – нас никто не собирался спасать. И это тоже – новое понимание истинной ценности и роли государства.

Эпидемия показала нам, что мы, по существу, дикари под тонким налетом «цивилизованности». Государства, считавшие себя эталоном демократии и гуманизма, вдруг превратились беспредельных пиратов и начали перехватывать у других транспорты с масками и медицинским оборудованием! Достаться все должно не тому, кому нужнее, а тому, кто сильнее. И наглее. Аналогичным образом стали поступать и граждане, воспитанные государствами: бросились скупать еду, туалетную бумагу, предметы первой необходимости, не заботясь о том, останется ли что-нибудь менее шустрым и нахальным. «Умри сегодня ты, а завтра я». Старый гулаговский принцип возобладал в «цивилизованном» мире.

Коронавирус показал нам, насколько абсурдно устроено наше общество. Общество, где врачу платят зарплату 50 тысяч рублей в месяц, а футболисту сто тысяч евро в месяц, – обречено. Нежизнеспособно. Вот пришел вирус – и где они, ваши футболисты? Кому они нужны?.. И только на врачей вся надежда.

Общество, где в вузы поступают и оканчивают их за деньги, не способно обеспечить себя специалистами, готовыми противостоять таким угрозам, как коронавирус. Общество, где в Академию наук попадают по блату с ворованными диссертациями, не может создать тот уровень и темп развития научной мысли, который необходим для противостояния таким эпидемиям.

Общество, где сегодня борьбой с эпидемией руководят как раз те самые люди, которые вчера массово закрывали инфекционные больницы, не будет двигаться вперед. Оно в тупике. Ну или ходит по кругу, что одно и то же.

Я бесконечно благодарен коронавирусу за маленькое объявление, написанное на половинке листка в клеточку. Оно было аккуратно приклеено прозрачным скотчем на двери подъезда. «Дорогие бабушки и дедушки нашего дома! Вам лучше не выходить на улицу. Если вам никто не помогает, если вам что-то нужно купить, я все куплю и принесу. Звоните мне». Подпись: Ирина. Номер телефона. Этот листок уже неделю согревает мое сердце. Надо было случиться беде, чтобы люди вспомнили о том, что они люди. И значит – не все потеряно.

Надо было случиться коронавирусу, чтобы мы поняли и ощутили, насколько ценны и насколько хрупки наши так называемые «социальные связи». Еще вчера мы тусили по разным местам, могли встретиться с друзьями в кафешке, посидеть в пивной или в ресторане. На великах катались. Болтали на перекурах. Ходили друг к дугу в гости. В кино. На концерты. Ну кто куда. И вот бах – ни кино, ни концертов, ни пивной. Круг общения растаял. В гости никто не зайдет. И пойти не к кому. Невольно ощутишь, как ценно в этих условиях простое человеческое общение. И какое счастье, что есть друзья и знакомые, которые звонят, пишут, которые рады с тобой пообщаться. Это, конечно, не может не отразиться на наших дальнейших взаимоотношениях, если даст Бог пережить коронавирус.

Ну и особая благодарность вирусу за то, что он еще раз показал нам, кто наши самые близкие и родные люди. Это те, кто самоизолировался вместе с нами, кто заботится о нас и готов оставаться с нами, как говорится, в здравии и в болезни. Это единственные люди на свете, которым мы по-настоящему нужны и дороги. Обнимите тех, кто рядом с вами, пока можно. И пусть они будут здоровы!

Я думаю: может, этот вирус послан нам, чтобы мы стали лучше? Даже если не послан, то все равно это – шанс измениться самим, переоценить ценности и изменить жизнь вокруг себя. А если мы не сделаем этого – это значит, что все человеческие жертвы – напрасны…

Максим Тихонов