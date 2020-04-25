25 апреля 2020, 12:41
Блоги

За что я благодарен короновирусу

Эпидемия показала, насколько абсурдно устроено наше общество

Вообще, говорят откровенно, я не из тех людей, которые пытаются во всем плохом увидеть что-то хорошее, в любой бочке дегтя отыскать ложку меда. Есть в мире вещи однозначно и безоговорочно черные, и искать в них «луч света» может только идиот. Такова нынешняя эпидемия.

Другое дело, что плохие события, так же, как и хорошие, меняют нас. Меняют наши представления о мире, об обществе, о людях, о самих себе. И когда говорят, что после этой эпидемии мир уже никогда не будет прежним, это правда. Просто потому, что уже не будет людей, которые смотрели бы на мир прежними глазами. И лично я за это благодарен коронавирусу.

Он очень быстро и убедительно показал нам, насколько нелепа претензия человека на роль «царя природы» и «хозяина планеты». Вообще-то это скорее планета вирусов и бактерий, которых на Земле в триллионы раз больше, чем людей, и которые лучше приспособлены к жизни на ней.

Стоило только одному из миллиардов вирусов немного измениться – и «царь природы» поджал хвост. Он увидел, чего реально стоит вся его техническая цивилизация, его пятый технологический уклад, насколько он беззащитен при всех его гиперзвуковых ракетах и лазерных пушках.

И если бы я был министром образования, то немедленно включил бы достижение этого понимания в школьную программу. Если, конечно, мы не хотим и дальше выращивать поколения самоуверенных идеалистов.

Коронавирус показал нам, насколько хрупкой и бессмысленной была милая иллюзия «цивилизованного мира», к которому мы так стремились. Как быстро, буквально за несколько дней, рухнули все международные хозяйственные и экономические связи. Как быстро застопорилась глобализованная экономика. Как стремительно свернулся в ноль туризм и вообще все «свободное» перемещение людей. Как разом захлопнулись все границы и развалились по национальным квартирам казавшиеся незыблемыми государственные образования. И как бы этот процесс растаскивания не пошел дальше, как бы не стали делиться и огораживаться территории уже внутри стран…

Благодаря коронавирусу мы узнали, насколько беспомощны институты государства, которые нам представлялись мощными и заслуживающими всяческого доверия. Все государства во всем мире, даже самые сильные, смогли предложить только одну тактику: загнать граждан в дома и квартиры, чтобы «пересидеть» угрозу в надежде, что вскоре вирус исчезнет сам собой. Кому суждено умереть, тот умрет, но большинство пронесет – и государствам того достаточно. То, что люди остались без работы, без доходов, без еды, без бизнеса – государства не волнует. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Более того, сегодня мы понимаем, что ни у одного государства, по-видимому, вообще не было и нет никаких планов по спасению населения в случае крупного катаклизма или серьезной войны. Случись что – нас никто не собирался спасать. И это тоже – новое понимание истинной ценности и роли государства.

Эпидемия показала нам, что мы, по существу, дикари под тонким налетом «цивилизованности». Государства, считавшие себя эталоном демократии и гуманизма, вдруг превратились беспредельных пиратов и начали перехватывать у других транспорты с масками и медицинским оборудованием! Достаться все должно не тому, кому нужнее, а тому, кто сильнее. И наглее. Аналогичным образом стали поступать и граждане, воспитанные государствами: бросились скупать еду, туалетную бумагу, предметы первой необходимости, не заботясь о том, останется ли что-нибудь менее шустрым и нахальным. «Умри сегодня ты, а завтра я». Старый гулаговский принцип возобладал в «цивилизованном» мире.

Коронавирус показал нам, насколько абсурдно устроено наше общество. Общество, где врачу платят зарплату 50 тысяч рублей в месяц, а футболисту сто тысяч евро в месяц, – обречено. Нежизнеспособно. Вот пришел вирус – и где они, ваши футболисты? Кому они нужны?.. И только на врачей вся надежда.

Общество, где в вузы поступают и оканчивают их за деньги, не способно обеспечить себя специалистами, готовыми противостоять таким угрозам, как коронавирус. Общество, где в Академию наук попадают по блату с ворованными диссертациями, не может создать тот уровень и темп развития научной мысли, который необходим для противостояния таким эпидемиям.

Общество, где сегодня борьбой с эпидемией руководят как раз те самые люди, которые вчера массово закрывали инфекционные больницы, не будет двигаться вперед. Оно в тупике. Ну или ходит по кругу, что одно и то же.

Я бесконечно благодарен коронавирусу за маленькое объявление, написанное на половинке листка в клеточку. Оно было аккуратно приклеено прозрачным скотчем на двери подъезда. «Дорогие бабушки и дедушки нашего дома! Вам лучше не выходить на улицу. Если вам никто не помогает, если вам что-то нужно купить, я все куплю и принесу. Звоните мне». Подпись: Ирина. Номер телефона. Этот листок уже неделю согревает мое сердце. Надо было случиться беде, чтобы люди вспомнили о том, что они люди. И значит – не все потеряно.

Надо было случиться коронавирусу, чтобы мы поняли и ощутили, насколько ценны и насколько хрупки наши так называемые «социальные связи». Еще вчера мы тусили по разным местам, могли встретиться с друзьями в кафешке, посидеть в пивной или в ресторане. На великах катались. Болтали на перекурах. Ходили друг к дугу в гости. В кино. На концерты. Ну кто куда. И вот бах – ни кино, ни концертов, ни пивной. Круг общения растаял. В гости никто не зайдет. И пойти не к кому. Невольно ощутишь, как ценно в этих условиях простое человеческое общение. И какое счастье, что есть друзья и знакомые, которые звонят, пишут, которые рады с тобой пообщаться. Это, конечно, не может не отразиться на наших дальнейших взаимоотношениях, если даст Бог пережить коронавирус.

Ну и особая благодарность вирусу за то, что он еще раз показал нам, кто наши самые близкие и родные люди. Это те, кто самоизолировался вместе с нами, кто заботится о нас и готов оставаться с нами, как говорится, в здравии и в болезни. Это единственные люди на свете, которым мы по-настоящему нужны и дороги. Обнимите тех, кто рядом с вами, пока можно. И пусть они будут здоровы!

Я думаю: может, этот вирус послан нам, чтобы мы стали лучше? Даже если не послан, то все равно это – шанс измениться самим, переоценить ценности и изменить жизнь вокруг себя. А если мы не сделаем этого – это значит, что все человеческие жертвы – напрасны…

Максим Тихонов

 

Ранее в этом сюжете:

«Держать и не пущать!» Региональная тактика против вируса и печенегов
подробнее...
Наноистория про наноантисептик
подробнее...
Стигматы Святой Терезы
подробнее...
Лев и Собачка
подробнее...
Жизнь под синей печатью
подробнее...
Таковы приоритеты
подробнее...
ЛУЗЕР
подробнее...
Все будет хорошо
подробнее...
Пенсионный продукт не первой свежести
подробнее...
Политика вымирания кроется под видом "демографической озабоченности"
подробнее...
Естественные нужды в общественных местах
подробнее...
Обсудить
просмотр
166757
Метки: 
коронавирус
эпидемия
Общество
последствия
понимание
роль госуарства
выводы
человек
человечность
блог Максима Тихонова
рассуждения