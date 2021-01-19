Невозможное - возможно

Текст: Максим Тихонов

Если б вы знали, с каким удовольствием я пишу эту заметку. Сейчас объясню, почему.

Люди часто обращаются ко мне и в редакцию за помощью в самых разных делах. В представлении многих редакция СМИ – это нечто среднее между Бюро добрых услуг и резиденцией Деда Мороза. Но нет. Мы не исполняем желаний и не показываем фокусы. Мы не убираем мусор, который кто-то разбросал во дворе. Не утихомириваем шумных соседей-пьяниц. Не ремонтируем канализацию. Не снимаем кошек с деревьев. Не составляем исковых заявлений. Не возвращаем ушедших мужей. Мы всего лишь пишем. Стараемся замечать события и явления, имеющие общественное звучание. И людей, которые борются с обстоятельствами и преодолевают проблемы, кажущиеся непреодолимыми. Вот одна из историй преодоления.

Однажды, более полугода назад, мне позвонила Светлана Григорьевна Потапова из поселка Пай Прионежского района. Поделилась бедой всех жителей поселка: в Паю закрыли отделение связи. До этого почтовое отделение хоть и три дня в неделю, но работало. По мнению почтового руководства, оно было нерентабельным. К тому же располагалось в здании, отапливаемом электричеством, что очень дорого. И вот нашли простое и «эффективное» решение: отделение закрыли.

Судьба поселка Пай – типичная для некогда процветавших, экономически и социально развивавшихся сельских поселений Карелии. Я помню Пай таким. Жизнь здесь кипела и бурлила, население было больше четырех тысяч человек. В те годы в народе гуляло двустишие: «Если ты приехал в Пай – значит, ты приехал в рай!».

Сегодня экономика поселка сошла на нет. Едва ли наберется здесь человек шестьсот населения – да и то если считать вместе с дачниками. В основном пожилые люди, пенсионеры, которые никому не нужны и брошены, прямо скажем, на медленное вымирание. И рифмы сегодня здесь гуляют другие: «Пай – ложись да помирай!» Закрытие почты – один из симптомов этого вымирания.

Роль почты в поселке стала выполнять… автолавка, приезжавшая раз в неделю. Люди выстраивались в длинные очереди – в жару ли, в дождь ли. Порой два часа приходилось стоять в ожидании машины, потом – несколько часов, чтобы сделать свои дела. Кому пенсию получить, кому – детские, кому коммуналку оплатить, кому телефон, кому посылку отправить, кому письмо получить… В такой вот «автолавочной» форме остались «услуги связи» в Паю в двадцать первом веке…

Тогда, услышав об этом, я, честно говоря, просто развел руками. Заставить нашу почту работать не смог бы, кажется, и сам Господь Бог. Мы в редакции получаем огромное количество нареканий на работу почты. Люди отказываются от подписки на газету, задавая резонный вопрос: «Зачем подписка, если газету не доставляют?» И поделать с этим мы ничего не можем годами. Поэтому все, что я тогда мог сказать Светлане Григорьевне, это пожелать жителям поселка не сдаваться, бороться, жаловаться, требовать… Скажу откровенно: я не верил, что они чего-то смогут добиться.

И вот в канун Рождества у меня снова раздался звонок. Это опять была Светлана Григорьевна. Бодрым голосом она рассказала мне невероятную историю.

Представляете, жители поселка Пай восприняли мое пожелание бороться буквально! Кажется, их даже сплотила эта совместная борьба. Они начали забрасывать всевозможные инстанции письмами, жалобами, обращениями. Светлана Григорьевна перечисляла мне все руководящие, контролирующие и надзорные организации, в которые они обращались, – от районной власти до прокуратуры и до главы Карелии – и я понимаю, что перечислить их здесь невозможно: места не хватит. Под всеми обращениями собирались десятки и даже сотни подписей.

Приходили многочисленные ответы. По сути – отписки. Ведь как действуют у нас все органы власти и надзорные инстанции? Жалобы на почту они переадресуют… на почту. А Управление почтовой связи отвечает: мол, все там в Паю нормально, машина ездит, корреспонденция доставляется, пенсии выплачиваются. Потом ответы тех, на кого жалуются, превращаются в ответы тех, кому жалуются. Те органы, которые должны вмешаться в ситуацию и исправить ее, переписывают на своих бланках ответы с почты и отправляют людям. Классический бюрократический круговорот: все работают, но ничего не делается.

Пайский «фронт» борьбы за почту, конечно, возглавляли активисты – целеустремленные и неравнодушные люди. Такие как председатель местного совета Светлана Сергеевна Гучко, Елена Валентиновна Демидова, Галина Александровна Шахрай, Владимир Евгеньевич Клементьев и его жена Мария, глава поселения Елизавета Ивановна Мароз… Простите уж, если кого не назвал. Писали письма, собирали подписи, вырабатывали идеи – куда еще обратиться.

Семь месяцев. Семь месяцев жители Пая буквально бомбили своими обращениями местные и региональные власти, министерства, ведомства, лично руководителей. Ходили по кабинетам. Обивали пороги. Сидели в приемных.

Семь месяцев потребовалось властям и руководству почты, чтобы начать понимать: жители Пая от них просто так не отстанут! Что отписки и отмазки больше не работают. Помещения нет?.. В Паю нашли помещение под почтовое отделение – комнату в местном клубе, который имеет паровое отопление. Работников нет?.. В Паю нашли кандидатуру на должность завотделением – из местных, добросовестную, аккуратную…

Семь месяцев жители поселка отстаивали свое право на нормальную жизнь. И вот – отличная рождественская весть: 4 января в поселке Пай вновь открылось стационарное почтовое отделение! Пока работает только два дня в неделю, но жители поселка не намерены останавливаться и требуют, чтоб оно работало как минимум три дня.

Казалось бы, мелочь, ерунда – какое-то маленькое почтовое отделение в маленьком провинциальном поселке. Но значение этой новости в другом. Жители Пая своей маленькой победой показали, что невозможное – возможно! Что, объединившись, действуя организованно и целеустремленно, люди могут защитить свои права, свои поселения, свою жизнь. Что с ними нельзя обращаться, как с бессловесным стадом. Что они на своей земле – власть. С чем я их от всей души поздравляю! Молодцы.

Положа руку на сердце: часто ли мы видим такое? Увы. Гораздо чаще – картина обратная. В ответ на очередную «оптимизацию» граждане повздыхают, поразводят руками, поругаются – и этим все заканчивается. «Ну что мы можем…»

Можем, друзья мои, можем! Если захотим. Вода, как известно, камень точит. Наверное, обитателям многих сельских поселений уже давно надо перестать ждать, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и решит все их проблемы. Никто не прилетит и ничего не решит. Пока сами за устройство своей жизни не возьмемся.