Замглавы Карелии написала на наше издание заявление в полицию

Текст: Максим Тихонов

Ко мне пришел полицейский. Старший лейтенант, участковый. Пришел разбираться по поводу информационной заметки, опубликованной на сайте «Петрозаводск говорит». Вот эта заметка, пройдите по ссылочке, ознакомьтесь.

Что в этой заметке не так? Источник – «Известия», ссылка на источник корректная. Голая «фактура», без оценок и суждений. Содержание: в США проблемы с применением вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna: после их применения умирают люди… Об этом написали все российские СМИ. Что же не так?

А то не так, что эта заметка не понравилась заместителю главы Республики Карелия, руководителю Администрации главы республики Татьяне Игнатьевой. И эта высокопоставленная чиновница накатала заяву в полицию.

В заявлении Игнатьева пишет, что публикация способна «ввести в заблуждение читателей и сформировать негативное отношение к разработанной в Российской Федерации вакцине, а также снизить количество людей, готовых привиться». Далее руководитель Администрации главы Карелии просит МВД «рассмотреть данную информацию на предмет наличия состава преступления в действиях интернет-издания».

Битый час мы со старшим лейтенантом пытались проникнуть в логику уважаемой госпожи Игнатьевой. Отыскать следы «преступления». Вертели эту заметку так и этак. Старались выявить хоть намек на «подрыв доверия» к нашей родной, скрепной вакцине «Спутник V». Но ничего не получалось. На «Спутник», ни Россия вообще, в заметке никак не фигурируют. Никаких призывов к отказу от прививки нет. Да ничего в ней нет!

«А был ли у вас умысел? – спрашивал меня старший лейтенант. – С какой целью вы публиковали эту заметку?» Я чувствовал себя идиотом. Это наша работа, вообще-то… «Что вы можете пояснить по поводу предъявленного в заявлении?» У меня вертелось на языке единственное, с моей точки зрения, возможное объяснение: паранойя! Но я не произнес это слово – в силу уважения хотя бы к должности заявителя: как-никак целый заместитель губернатора, начальник губернаторской администрации…

Было видно, что участковому полиции самому глубоко противна эта работа. Ведь ему приходилось еще и как-то связно формулировать на официальном бланке то, что сформулировать невозможно. Придавать какую-то логику и смысл тому, что, в принципе, алогично и бессмысленно…

Кончилось дело тем, с чего и началась: ничем. Я потерял час своей единственной жизни. Участковый потерял кусок своего служебного времени, оплаченного из наших с вами карманов. Кстати, если вам иногда кажется, что полиция недостаточно хорошо работает, то это не так. Она работает, просто не над тем, что нужно обществу. А вот над этим. Вместо того чтобы ловить хулиганов и изобличать воришек, полиция разбирает заявления излишне впечатлительных высокопоставленных дам.

К нашей власти и ее отдельным представителям у меня уже больше нет вопросов. Остались одни восклицания, отражающие исключительно мое личное оценочное суждение.

Восклицание первое.

Как же невысок интеллектуальный уровень тех, кто нами руководит!

Восклицание второе.

До какой же степени нечем заняться руководителю губернаторской администрации, коли она тратит силы, время и отпущенные ей государством ресурсы на сочинение подобных заявлений!

Фото: elleonora.ru