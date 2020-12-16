Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!

Текст: Максим Тихонов

Первое – это встреча Путина с министром культуры России Ольгой Любимовой. В ходе встречи, подробно показанной по ТВ, министр культуры России сообщила президенту России (внимание!) о том, что «Пушкин писал много комедий».

И Путин не удивился! И не попросил привести хоть парочку примеров. И не распорядился немедленно после встречи гнать министра с поста поганой метлой.

И на телевидении никто не удивился. И в минкульте никто не удивился. И культурная общественность не удивилась. И, вообще, видимо, в стране практически не осталось людей, которые в силу полученного образования и культурного уровня еще способны удивляться таким заявлением министра культуры. Только Гоголь тихо перевернулся в гробу. С чем я вас всех и поздравляю!

Зато после встречи с Любимовой Путин неожиданно для всех вдруг сильно удивился другому: катастрофическому росту цен на основные продукты питания в России. Ну открылись глаза у человека. Конкретно его удивили цены на муку, макароны, сахар и подсолнечное масло, как будто на остальные продукты цены не выросли.

За этим последовала замечательная телевизионная постановка, которую лично я смотрел с огромным удовольствием. Путин собрал телеконференцию с членами правительства, чтобы грозно спросить у них, отчего такое арапство в стране творится? Они ему пытались в обычной бодрой манере докладывать о рекордных урожаях, росте сельскохозяйственного производства, обеспечении продовольственной безопасности страны и достаточном количестве продуктов для внутреннего потребления по основным позициям. Но в этот раз почему-то не проканало. Путин разложил перед собой кем-то заботливо подобранные сводки о подорожании основных продуктов – и понеслась душа в рай! Как же вы допустили?! Куда вы смотрели?! И наконец: вы что, хотите, как в СССР?!

Было приятно смотреть на лица бояр. Они быстро поняли, что кто-то сейчас получит печеньку. Съежились в размерах и понуро ждали. Один, самый глупый, не выдержал:

– Так ведь… Батюшка, не велите казнить: коронавирус же!

– А что коронавирус? Причем тут коронавирус?! – еще больше разозлился президент.

– Ах, ни при чем… А мы-то думали… Ну тогда не знаем-с. Фигня какая-то, правда. Цены эти сами как-то незаметно повысились, собаки! Мы-то их держали-держали, а они так и прут вверх!..

Получили от президента неделю на «исправление» – и в глазах у них висел один недоуменный вопрос на всех: КАК?

Я удивляюсь: неужели в стране нет ни одного человека, который объяснил бы президенту, почему растут цены? Да неужели он и сам не видит, что вот эти самые сидящие перед ним люди – каждый в отдельности и все вместе – как раз и сделали все возможное, чтобы цены повышались?

Например, ведь это они недавно в очередной раз повысили МРОТ. Тысячи предприятий по их решению в самое трудное кризисное время были вынуждены увеличить фонд оплаты труда. Куда предприятия отнесли эти дополнительные деньги? Правильно: в затраты. В налоги и в отчисления в фонды. Значит, в цену конечного продукта. Зарплату людям повысили на рубль, а продукция подорожала на три…

Ведь это по решению правительства у нас дважды в год повышаются тарифы ЖКХ. Все эти повышения идут в затраты предприятий, значит, включаются в цену конечного продукта. Решением правительства разрешено энергетикам постоянно повышать тариф на электричество. Куда бизнес включает эти затраты? В цену продукта.

Разве не правительство создало такую ситуацию с экспортными и импортными пошлинами, что производителям выгодно гнать продовольствие за рубеж? Разве не правительство играет на ослаблении рубля, что делает экспорт все привлекательные для бизнеса? Наконец, разве не то же самое правительство недавно радостно отчитывалось перед Путиным, что Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы? Ведь это они создали ситуацию, когда практически все зерно твердых сортов идет за границу. Потом какие-нибудь добрые итальянцы делают из этой муки макароны, и эти макароны возвращаются к нам, в наши магазины! Могут ли они при этом быть дешевыми?..

Разве не правительство установило и поддерживает замечательное бюджетное правило, согласно которому как бы ни дешевела нефть в мире, у нас в стране бензин и ГСМ только дорожают? А растущий бензин – он ведь в цене каждого продукта.

Я немного знаю ситуацию в сельском хозяйстве Карелии. Работники отрасли, в отличие от Путина, уже ничему не удивляются. Каждый год аккуратно дорожают электричество, тепло, вода. На 10—15 процентов в год дорожают ГСМ, корма, удобрения, запчасти для техники. Все лезет вверх! А закупочная цена на молоко как была установлена три года назад в 24 рубля за килограмм – так и стоит. Литр солярки уже в два раза дороже литра молока – и как тут что-то производить?..

Так разве не правительство все это «регулирует»?

Разве не правительство ответственно за то, что когда (если) тот же литр молока попадает на полку сетевого магазина, он резко вдруг дорожает? Не в торговле ли «куется» этот самый рост цен? Разве не правительство сквозь пальцы смотрит на то, что все работающие в России торговые сети принадлежат иностранным компаниям или контролируются из-за рубежа?

Крупнейшие акционеры «Пятерочки» – CTF Holdings S.A. и Intertrust Trustees LTD. Фактический владелец «Ленты» – Группа TPG, а второй крупнейший акционер – Европейский банк реконструкции и развития. «Магнит» вроде бы принадлежит отечественному ВТБ. Однако многое становится понятно, если посмотреть на состав руководства сети. Председатель Совета директоров – Райан Чарльз Эммит. Председатель комитета Совета директоров по стратегии — Янсен Флориан. Председатель Правления, президент компании и генеральный директор Дюннинг Ян Гезинюс.

Это вопросу о «продовольственной безопасности» России. Вы серьезно думаете, что эта публика будет заботиться о кармане российского покупателя? Или от президента все это скрывают?..

Не знаю. Лично у меня есть устойчивое ощущение, что министры правительства разбираются в делах руководимых ими отраслей примерно так же, как министр культуры разбирается в творчестве Пушкина. Ну или, может, теперь не обязательно разбираться в том, чем руководишь…

Вот сейчас они все толпой кинулись «стабилизировать» цены. Как? Да просто прикажут административно снизить. Ничего не меняя в экономике. Мы такое уже проходили. Кстати, одна из причин упомянутого Путиным дефицита в СССР – государственное регулирование цен. Ведь мало установить цену. Надо еще чтобы кто-то захотел и мог по этой цене что-то производить...