Дети или бездетность

Общественный деятель Максим Мазуровский на своей странице ВКонтакте высказал интересную мысль о важном выборе в жизни.

Бездетные 30-40-летние говорят, что решили жить для себя и наслаждаться, а жизнь без детей – осознанный выбор. Чаще это образованные люди с достатком, которые легко могут няню нанять. И, улыбаясь, так многозначительно говорят о людях с детьми, особенно с меньшим достатком и образованием: «Ну понятно же, почему…»

Не знаю ни одного человека старше 60 с детьми, и тем более с внуками, который бы сказал: «Знаешь, дети – плохо, жаль, что они у меня есть». А бездетные и бессемейные часто сокрушаются, что потратили жизнь на ложные идеалы. Бесконечная гонка за деньгами, властью и славой сильно сокращает наши жизни и делает несчастными, а дети и внуки дают жизни особый смысл. Часто осознаём это слишком поздно.

Представляю, как накинутся на меня одиночки, но фраза взрослой женщины «Я не хочу детей» означает только то, что у неё проблемы. Либо нет достойного мужчины, которого она видит отцом для ребёнка, либо у неё проблемы со здоровьем или психикой. И ей можно только посочувствовать.

Если женщина счастлива в отношениях – она обязательно захочет детей. Если мужчина вырос и нашёл свою женщину – тоже. Остальное – попытка снять с себя ответственность за собственное несчастье. Конечно, речь об осознанном решении о семье и детях.

До 30 лет я мало думал об этом, а думал о великой политической карьере. Спасибо «добрым» людям – подкинули помощь в виде заказной уголовки, потери работы, статуса, имиджа и любимого дела – пришлось повзрослеть. В итоге осознал и принял свою мужскую суть, и в жизнь пришла удивительная девушка, с которой воспитываю уже троих детей. О сути мужчины и женщины писал недавно на личных страницах в соцсетях.

Теперь знаю, что дети – главные учителя и приходят в нашу жизнь неслучайно. Без жены и детей остался бы успешным выпендрёжником, не познавшим одну из величайших радостей в жизни.

Так что разберитесь со своей жизнью, чтобы потом не считать её бессмысленно прожитой.