Без почты, аптеки, денег, транспорта: как живут на «золотом кольце»

Текст: Георгий Чентемиров

Уличный термометр показывает минус 34 градуса. Но собачий холод не останавливает людей, которые толпятся возле почтового автомобиля. Дрожащими руками пенсионеры заполняют квитанции на оплату ЖКУ, прижав листик к борту синей «буханки». Здесь недавно закрыли почтовое отделение, отсюда почти не ходят автобусы, а полгода назад местных оставили без банкомата и аптеки.

Казалось бы, кого удивишь проблемами жителей глухих поселков? Но это не глухомань, это поселок Марциальные Воды, построенный возле первого курорта России, в часе езды от Петрозаводска…

«Хотите жить в райском уголке?» Листовки с таким заманчивым предложением от одной из строительных фирм можно найти на входе в санаторий Марциальные Воды. Сейчас санаторий пуст: из-за выявленной среди отдыхающих норовирусной инфекции его закрыли на дезинфекционную обработку. В здание первого российского курорта не пускают не только отдыхающих, но и местных жителей. И для последних это прямо-таки трагедия.

– Мы никому не нужны, заброшенный поселок…

– говорит пенсионерка Нина.

Терпение жителей Марцвод кончилось тогда, когда им запретили пользоваться банкоматом, расположенным в здании санатория. Другого способа снять наличные у них нет. По словам местных, этот банкомат был единственным на несколько окрестных населенных пунктов. Вместе с банкоматом закрылся доступ и к аптеке «Карелфарма», которая тоже находилась в санатории.

– Меня не пускают в санаторий к банкомату. Я спрашиваю: почему вы считаете, что мы заразнее, чем вы? На следующий день в магазине вижу женщин, в том же самом санатории работающих. Так в чем логика? – вопрошает Нина.

Представитель санатория «Марцводы» объяснила порталу «Петрозаводск говорит», что они прекрасно понимают беды местных жителей, но решить проблему просто не в их силах.

– С 15 июля 2020 года доступ местных жителей в санаторий ограничен из-за эпидемии коронавируса. Доступ в санаторий возможен только со справкой об эпидемическом благополучии. Требование установлено Роспотребнадзором для любых санаториев. Пройти можно только показав справку, и у нас такие случаи были. Но у справки есть срок… Мы думали над тем, чтобы перенести банкомат, однако это крайне сложно. Нужно обеспечить условия, чтобы банкомат был в безопасности – сделать видеонаблюдение, например, на что нет средств. А самое главное, что нужно не менее полугода на процедуры согласования. Что касается аптеки, то можно было бы сдать какие-то другие помещения, но некоторые препараты требуют особых условий хранения. Решать этот вопрос в любом случае должен был «Карелфарм», – объяснил специалист.

За деньгами и лекарствами можно было бы скататься в Кондопогу или Петрозаводск, но… нельзя. Общественный транспорт в Марцводы почти не ходит.

– В Кондопогу автобус идет два раза в неделю, по субботам и четвергам. В больницу не попасть. Прием начинается в 8 часов утра, а автобус из Марцвод уезжает в 11 часов. И вот мы только к полудню добираемся до Кондопоги, а в три часа автобус уже идет обратно, – говорит еще одна местная жительница Светлана. К слову, в Кондопогу приходится ездить часто – лечатся люди в основном там.

С Петрозаводском еще интереснее. Автобус в столицу ходит по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Марциальных вод автобус отходит в 12:00, а уже в два часа дня идет обратно. Иными словами, у людей есть считанные минуты, чтобы успеть сделать какие-то свои дела, либо нужно оставаться в Петрозаводске на ночь. И обратите внимание, что из трех дней два – выходные!

– Муж у меня пенсию получает в Петрозаводске. В Сулажгоре выходит из автобуса, получает пенсию, идет обратно на остановку – и через полчаса едет обратно. Вот и все, на что хватает времени, – говорит Светлана.

Такси не спасает. До Петрозаводска поездка стоит 850 рублей, до Кондопоги – 650 рублей. Это в одну сторону. Не наездишься!

Вслед за банкоматом и аптекой накры… то есть закрылось и почтовое отделение. Теперь в Марцводы приезжает почтовая машина. Журналист «ПТЗ говорит» приехал в поселок, когда на улице было 34 градуса мороза (столько показывал бортовой компьютер автомобиля). Но людям деваться некуда – надо платить за жилье, получать и отправлять корреспонденцию, получать пенсию. Поэтому к автомобилю тянутся люди.

Причем в основном это пожилые – они-то и есть главные клиенты почты в поселках. Стоять на морозе приходится подолгу: очередь хоть и невелика, но на каждого клиента уходит минимум несколько минут.

– Мне, например, письма идут почти каждую неделю. А там очереди каждый раз, – жалуется Нина.

От почтовой машины открывается прекрасный вид на две котельных. Одна новенькая, но не работает. Вторая – старая, и в морозы она чадит что есть сил. «Справляемся с горем пополам» – говорят работающие там мужики.

Сдать новую газовую котельную власти обещали в декабре. Но, очевидно, что-то пошло не так. Удивляться не приходится: «не так» с этой котельной все идет уже очень давно. Вообще говоря, строительство должны были завершить еще в сентябре 2019 года. Но вот январь 2021 года, на улице крещенские морозы, а котельная торчит, как подарочная ваза: красивая, но бесполезная.

Пенсионерка Юлия Николаевна живет в блочной пятиэтажке недалеко от санатория. В ее квартире в день нашего визита – 14 градусов тепла. Ее соседка говорит, что спать приходится чуть ли не в шубах.

– Это геноцид народа, который здесь живет! – восклицает еще один местный, Александр Сташков. – Все разваливается. Ни почты, ни детского сада, ни школы. Какая может быть учеба, когда детей везут в шесть утра, и они спят на уроках?

Напомним, что все это – не в глухой деревне, где доживают свой век три с половиной человека (хотя и такие люди имеют право на достойную жизнь). Это одно из ключевых туристических мест Карелии, это населенный пункт, расположенный в непосредственной близости от крупных городов. А люди в нем чувствуют в себя брошенными и никому не нужными. Ведь проблемы их никого не интересуют. Впрочем, почему это – «чувствуют»? Так оно и есть на самом деле...