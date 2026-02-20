Генплан Петрозаводска прошел всестороннее обсуждение в горсовете

На заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, землепользованию, которое состоялось 20 февраля, обсудили проект одного из главных градообразующих документов.

Новый Генплан вынесен на очередную сессию Петрозаводского городского Совета, которая состоится 27 февраля. Документ подготовлен в соответствии с градостроительными нормами и требованиями законодательства.

Генеральный план является комплексной стратегией и правовой основой для перспективно строительства новых объектов транспортной и социальной инфраструктуры (школ, детских садов, медучреждений и спорткомплексов), сохранения зеленых территорий, возведения жилой застройки и благоустройства зон отдыха, а также успешной реализации национальных и региональных проектов и программ. Перед завершающим этапом - вынесением на обсуждение депутатского корпуса - проект Генплана получил согласование всех федеральных органов власти.

В работе над документом, который определит социально-экономическое и территориальное развитие Петрозаводска до 2046 года, активно участвовали не только профильные специалисты, но и общественники, а также горожане и депутаты Петросовета. Их предложения также нашли отражение в итоговом варианте нового Генплана.

В проекте учтены места для строительства бассейна на Карельском проспекте, новой поликлиники в районе Бесовецкой улицы, обустройство территории для семейного отдыха на природе в местечке Пески и т.д. По инициативе участников публичных слушаний в документ внесено более 30 поправок. Например, в районе улиц Береговой и Краснодонцев появится сквер, а на улице Фрунзе – липовый парк. В целом общая площадь озелененных городских территорий, согласно проекту, составит более 40 тысяч гектаров, что в разы больше норматива, установленного законодательством.

На заседании комиссии депутаты особое обратили внимание на то, что при разработке документа зарезервированы территории под строительство современных медицинских, образовательных или спортивных объектов в районах Древлянка, Кукковка, Октябрьский, Птицефабрика, Соломенное и др. С просьбами об этом к народными избранникам регулярно обращаются жители.

Постоянная комиссия Петросовета по муниципальному имуществу, землепользованию, детально обсудив вопрос, рекомендовала принять Генеральный план Петрозаводска на сессии 27 февраля.



Генплан города - это основной градообразующий документ, без которого дальнейшее развитие карельской столицы невозможно. На сегодняшнем заседании депутаты получили исчерпывающие ответы специалистов на все вопросы. По итогам обсуждения профильная комиссия Петросовета приняла решение поддержатьдокумент. Для нас важно, что особое внимание при его разработке уделено вопросам перспективного строительства социальной инфраструктуры, развитию дорожно-транспортной сети и сохранению зеленых зон. Генплан принимается на 20 лет. Это «живой» документ, и в случае изменения законодательства либо появления новых предложений от горожан всегда будет возможность их учесть при внесении корректировок в правила землепользования и застройки города. Мы надеемся, что на ближайшей сессии Петросовета депутатский корпус поддержит наше решение, и новый Генплан будет утвержден,

— прокомментировал принятое решение председатель постоянной комиссии городского Совета по муниципальному имуществу, землепользованию Дмитрий Романов.