В Пряжинском районе почтили память погибших участников СВО

В библиотеке поселка Эссойла состоялся вечер памяти «Позывной «Родина», организованный в рамках одноименного проекта, который реализуется в Пряжинском районе. Событие было приурочено к четвертой годовщине начала специальной военной операции, объявленной Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Собравшиеся почтили память земляков, отдавших жизни при исполнении воинского долга.

Осень 2022 года навсегда врезалась в память жителей Эссойлы. Как и по всей России, здесь провожали мобилизованных, отправлявшихся на фронт. Тот сентябрьский день собрал у сельского совета море людей.

«Мы были уверены, что ребята едут на военные сборы, что через месяц-другой вернутся домой»,

— вспоминает Лидия Паюсова, глава Эссойльского сельского поселения.

К сожалению, эти надежды не оправдались. За четыре года специальной военной операции Карелия потеряла многих своих сыновей.

Вечер памяти открыл цикл мероприятий проекта «Позывной «Родина» (12+), направленного на сохранение исторической памяти о защитниках Отечества. Как рассказала руководитель проекта, заслуженный учитель Карелии Ирина Велеславова, инициатива призвана объединить поколения и рассказать о героизме как участников специальной военной операции, так и ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы расскажем о доблестных воинах, которые сегодня выполняют свой долг на передовой, сражаясь за нашу страну. И, конечно, вспомним наших дедов, чьи подвиги обеспечили нам почти восемьдесят лет мирной жизни. На спецоперации особенно остро ощущается связь между поколениями. Мы видим, как повторяются те же ожидания, страхи и беспокойство о близких, что переживали наши предки. Проект «Позывной «Родина» помогает нам осознать эту связь, сохранить и передать потомкам бесценное наследие мужества и самоотверженности»,

— отметила Ирина Велеславова.

На вечере памяти прозвучали очерки о героях Пряжинского района: Александре Лоскутове, Романе Никитине, Антоне Миронове, Валерии Ждановиче, Егоре Терзи, Денисе Калабине.

Пронзительные строки очерков заставили слушателей снова пережить и почувствовать горечь утраты и гордость за своих земляков.

Организаторы подготовили слайд-шоу с фотографиями погибших бойцов и тех, кто продолжает нести службу в зоне СВО. Библиотекари, собиравшие материалы для проекта, отметили важность таких встреч для родственников погибших.

«Мы получили множество фотографий наших бойцов от жителей Пряжинского района и других районов Карелии. Как показала практика, для родных очень важно говорить о своих героях, сохранять память об их подвиге. И мы, безусловно, гордимся нашими земляками!»

— рассказали организаторы.

Особую атмосферу вечеру создали творческие номера. Для гостей выступил Олег Гапеев, исполнивший проникновенные песни. В библиотеке также была организована выставка работ погибшего бойца Валерия Ждановича, а юные жители района вместе с наставниками представили портреты героев, павших за Родину.

Завершая встречу, организаторы поблагодарили всех, кто пришел разделить боль утраты с семьями погибших: «Спасибо всем, кто нашел время и возможность прийти на вечер, на котором были воспоминания, слезы и торжественность момента. Ваше участие было бесценно, ведь именно так мы смогли разделить тяжесть утраты с теми, кто потерял своих близких – сыновей, мужей, родных».

Настоятель храма отец Сергий Теплоухов, обращаясь к присутствующим, подчеркнул важность единства в наше непростое время. По его словам, поддержка тех, кто ждет солдат дома, и самих бойцов на передовой является общей силой, которая помогает преодолевать трудности.