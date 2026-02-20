В Карелии волки выходят к домам и нападают на собак

В социальных сетях появились сообщения от встревоженных граждан из Суоярви, поселков Сяпся и Матросы. Хищники не только оставляют следы вблизи жилых построек, но и нападают на домашних животных. В Суоярви на Станционном переулке волки ночью утащили собаку прямо с цепью. Местные жители обнаружили следы, ведущие от леса к домам, и предупреждают о волчьих тропах в непосредственной близости от построек.

Аналогичная ситуация сложилась в поселке Матросы Пряжинского района. На улице Боровой жители нашли голову маленькой собаки, что явно указывает на нападение хищников. В поселке Сяпся также фиксируют увеличение числа появлений диких животных, включая волков, на окраинах. Одна из местных жительниц поделилась шокирующими подробностями: «Собака (предположительно) - светло-рыжая, девочка, не крупная. Видели, что она ночью по двору бегала. Утром двор в крови, следы драки, волки волокли ее в лес».

В сложившейся ситуации специалисты настоятельно рекомендуют владельцам домашних питомцев проявлять особую бдительность. Жителям пострадавших районов советуют не оставлять животных на улице без присмотра в темное время суток и по возможности заводить их в дом на ночь. Местные администрации и охотнадзор, как правило, оперативно реагируют на подобные сигналы для принятия необходимых мер регулирования численности хищников.