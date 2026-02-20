Зооволонтер из Петрозаводска спасла собаку в Грузии

История знакомства Моря и Саши Суховой началась ровно год назад, когда она поехала в Батуми в отпуск. Президент благотворительного фонда «Рекс» призналась, что отдыхать в южных городах, где полным полно бездомных животных, она совсем не может. Зооволонтерство — это уже ее образ жизни. Каждый день она подкармливала кошек и собак. Но один песик запал ей в душу навсегда.

Александра нашла в Батуми таких « сумасшедших» людей, которые помогают животным. Создала чат, пригласила туда своих друзей, которые оказывали финансовую поддержку, была на связи с жителями Грузии. Зооволонтеры отловили собаку, приютили на передержку.

«На улицах города, на пляжах очень много бездомных собак. Все они по большей части бывшие домашние. И знаете, что удивительно — очень много среди них дорогих и породистых. А вот приюта для бездомных псов и кошек у них еще нет. Только сейчас на этапе обсуждения такого проекта. Мы уже шагнули далеко вперед, у нас по улицам стаи собак не бегают. Море не давал мне покоя. За то время, пока мы на личных договоренностях оплачивали передержку в Грузии, под кураторство Фонда взять собаку из другой страны мы не могли, ко мне пять раз обратились люди, чтобы забрать Море в семью. Но это не быстрая история. И пока мы искали возможность его привезти в Петрозаводск, люди забывали, остывали. И я поняла, что здесь мне будет гораздо проще устроить его к хорошим людям»,

- рассказала Александра.



Сейчас Море живет на передержке в центре Петрозаводска, с ним можно познакомиться, если возникает желание взять собаку в семью.

Почему Море? Поймали волонтеры в Грузии этого песика 22 марта — это день Балтийского моря. Саша решила, что это знак. Так его и назвала. Морю ищут семью. Забирайте любить это шерстяное чудо. Он ждет.