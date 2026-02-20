В Карелии будет облачно с прояснениями 21 февраля

В субботу, 21 февраля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -11…-13°С, днем -7…-9°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов ожидается небольшой снег, а днем он будет местами. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -13…-18°С, на севере местами до -23°С, днем -3…-8°С, местами до -13°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -13°С, днем -9°С.

В Кеми ночью -13°С, днем -8°С.

В Кондопоге ночью -9°С, днем -6°С.

В Медвежьегорске ночью -10°С, днем -8°С.

В Олонце ночью -9°С, днем -3°С.

В Пудоже ночью -14°С, днем -7°С.

В Сегеже ночью -11°С, днем -8°С.

В Сортавале ночью -8°С, днем -3°С.

В Суоярви ночью -8°С, днем -6°С.