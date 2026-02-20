Более тысячи аварийных домов дополнительно расселят в Карелии

Вице-премьер по развитию инфраструктуры Карелии Виктор Россыпнов рассказал в своем телеграм-канале, сколько домов расселят в Карелии по обновленной программе.

Чиновник напомнил, что в прошлом году на федеральном уровне было принято решение о включении в программу расселения аварийного жилья домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года.

«В Карелии изначально программа была сформирована в отношении 4166 домов на 24 536 квартир. После отмены ограничения по году признания в программу включено еще 1110 домов на 4 710 квартир. Результат – расселению подлежат 5 276 домов на 29 246 квартир»,

– сообщил Виктор Россыпнов.

По его словам, в 2025 году впервые расселенного аварийного жилья (963 квартиры) больше, чем вновь признанного (666 квартир). В этом году планируется достроить пять домов на 624 квартиры.