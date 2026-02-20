В Питкяранте зафиксировали более десяти случаев отравления собак

По информации, которой делятся местные жители в социальных сетях, в Питкяранте с начала года пострадали более десяти собак, некоторые из них погибли.

Одной из первых тревогу забила горожанка Татьяна Захарова. Она рассказала о недавнем инциденте в своем районе. По словам женщины, злоумышленник проник на частную территорию и подсыпал отравленную кашу в миску с едой собаки. Животное выжило, но находилось в тяжелом состоянии на протяжении нескольких дней.

«Хозяева частных домов, у которых есть собаки и коты, будьте предельно осторожны. Произошла такая ситуация: зашли на частную территорию, собаке в миску высыпали какую-то кашу с отравой, собака уже четвертый день ничего не ест, рвота, только сегодня начал пить воду. Хорошо, что вовремя заметили, что лежит какая-то непонятная еда, выкинули»,

— поделилась Татьяна Захарова.

Жители города предполагают, что неизвестный действует по отработанной схеме: выбирает дома без видеонаблюдения, где собаки содержатся на привязи, и проникает на участки в дневное время, когда хозяева отсутствуют. Некоторым очевидцам удалось зафиксировать подозрительного человека на камеру.

Между тем горожане выражают недоумение по поводу отсутствия официальной реакции. Несмотря на многочисленные сообщения о происшествиях, заявления в правоохранительные органы, по информации из открытых источников, пока не подавались. Люди опасаются, что ситуация может повториться, и призывают владельцев животных быть бдительными, а также обращаться к соседям, у которых установлены камеры, для сбора доказательств.