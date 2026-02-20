Путин присвоил почетное звание летчику-наблюдателю из Карелии

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации» начальнику Калевальского авиационного отделения Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов Александру Юнгину. Об этом сообщили в республиканском Минприроды.

По информации источника, награжденный более 46 лет в профессии: на его счету сотни вовремя обнаруженных возгораний, бесчисленное количество спасенных гектаров леса. В небе летчик-наблюдатель Юнгин провел более 4 тысяч часов.

Ранее сообщалось о том, что директор Театра кукол Карелии Любовь Васильева удостоена государственной награды — медали «За труды в культуре и искусстве».