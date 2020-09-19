Газовую котельную достраивают в Марциальных Водах

В Марциальных Водах достраивают новую газовую котельную и ремонтируют санаторий. Вскоре жизнь поселка изменится, сообщает паблик «Республика Карелия».

Новая блочно-модульная котельная заменит мазутную. На объекте завершается устройство сетей тепло- и газоснабжения, дымовой трубы, электрики. Проведены предварительные гидравлические испытания. Запустить новую котельную планируют в декабре. Она будет отапливать не только жилые дома, но и корпуса санатория «Марциальные воды».

В этом году в санатории отремонтированы пищеблок, контрастные ванны, кровля, кинозал, поставлено новое оборудование в тренажерный зал, идет ремонт номеров, будет установлен лифт.