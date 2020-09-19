МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Карелии

МЧС по РК выпустило экстренное предупреждение для жителей и гостей республики. Сообщение об этом появилось в официальном паблике министерства в соцсети.

Согласно данным МЧС, которые опираются на информацию, предоставленную Гидрометцентром РК, ночью и утром 20-21 сентября местами по Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура воздуха опустится до -2 градусов.

Напомним, по информации Гидрометцентра России, уже с понедельника, 21 сентября, в Карелии начнет теплеть.