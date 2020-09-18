Синоптики рассказали о скором потеплении в Карелии

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в какие регионы страны в ближайшее время придет бабье лето. Карелия, к сожалению, в его список не попала, но по предварительному прогнозу Гидрометцентра России в нашу республику тепло в ближайшее время все же придет.

По словам Вильфанда, со вторника в Центральном федеральном округе России наступит бабье лето. На смену прохладной погоде, которая сейчас держится в регионах, придет тепло. Температуру воздуха существенно повысит антициклон.

«Пока можно сказать, что комфортная погода во всем округе продлится до 24 сентября. В среду и в четверг воздух в регионах будет прогреваться до 20 градусов»,

– цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра России.

В Карелии тоже немного потеплеет, даже на сутки раньше. В частности, в понедельник, 21 сентября, в Петрозаводске днем ожидается температура воздуха в пределах +14 градусов. На следующий день она поднимется до +16 градусов. Ночью так же потеплеет: столбик термометра будет находиться в пределах от +8 до +10 градусов.

В целом прогноз погоды в карельской столице на выходные дни и начало следующей недели будет выглядеть следующим образом:

Добавим, что в Карелии судя по климатическим картам, с понедельника, 21 сентября, температура воздуха поднимется выше средних многолетних значений.