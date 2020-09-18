18 сентября 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 18 сентября
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 18 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер переменных направлений умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха +8+10, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем по северной половине небольшие, местами умеренные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха +6+11.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +9, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +12, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.