Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер переменных направлений умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха +8+10, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем по северной половине небольшие, местами умеренные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха +6+11.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +9, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +12, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.