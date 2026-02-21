Карелия значительно обогнала Москву и Питер по одному показателю

Совет по информатизации при Главе РК подвел итоги работы за 2005 год и наметил планы на будущее. Выполнение программы в Карелии высоко оценили на уровне страны. Стала ли власть ближе к народу благодаря внедрению высоких технологий?

Александр Клименко каждый день пополнял сайт правительства. То, насколько народу доступна информация о власти Карелии, оценивали в декабре 2005. Среди 47 субъектов федерации наша республика заняли второе место в области информатизации. А в целом по стране Карелия держалась в первой десятке. На заседании Совета по информатизации по Главе РК радовались достижениям: «В 2005 году институтом развития информационного общества проведена оценка интернет-представительства органов власти по методологии ООН. В соответствии с этими оценками Карелия заняла второе место по России. Существенно опередила такие регионы, как Москва (6 место) и Санкт-Петербург (11 место)», - заявил

Владимир Соловов, начальник управления при министерстве экономического развития РК.

Новости на сайт правительства поступали оперативно, а информация должна быть прозрачной – это было одним из условий информатизации. Консультант администрации Главы РК уверял, что о самом заседании Совета все, у кого работал интернет, узнавали в тот же миг, как только был написан пресс-релиз. Впрочем, советники Главы, которые и вывели Карелию на высокие показатели, оказались в замешательстве. «Сегодня понятно, что нам надо делать. Но не очень понятны рычаги – за счет чего мы сможем значительно двинуться вперед», - заявила Наталья Рузанова, советник Главы РК по вопросам информатизации. Человеческий фактор и финансирование программы – если решить эти две проблемы, то и в районах о решениях и планах правительства смогут узнавать в режиме реального времени. В центре такая проблема давно решена: в Москве больше не встречали наши делегации словами: «Приветствуем гостей из ДАЛЕКОЙ Карелии». Там уже знали, что Карелия – близкий к столице регион.

...

Участники «Гипербореи» приступили к созданию своих шедевров – 10 ледовых и 20 снежных. Почти все они изготавливались мастерами из Карелии. Приехали разве что мастера из Мурманска и Петербурга, давние друзья, а также команда из Швеции. И команда из Сургута – новички на нашем конкурсе. В 2002 году они приезжали просто посмотреть и поучиться, а в 2006 рискнули создать рядом с Онего свое озеро с чайками. Тема воды была близка им так же, как и карелам. «Мы должны учиться, повышать свой уровень, - сказал сургутянин Виталий Горда. – Общение на таких фестивалях дает хороший импульс для творчества». Забегая вперед скажем, что в тот раз победила именно команда из Сургута.

Возможность вырасти в творческом плане была у всех участников – в том году условия конкурса стали сложнее.

«Мы должны увидеть все скульптуры обязательно с использованием подсветки, - объявила Ирина Аникина, начальник Управления культуры администрации Петрозаводска. – Свечи, электрический свет, фонарики – что угодно, как скульптор решит». И в том году впервые участвовать в конкурсе решили гости из Швеции. Они взялись за двойную нагрузку – попросили сразу две композиции – и из снега, и изо льда. Но когда все приступили к работе, их на месте не было.

Без неприятностей не обошлось. Команда школы №14 начала создавать скульптуру из снега.

«Придя сегодня утром на место, мы обнаружили, что один наш куб был вандальски уничтожен, покоцан со всех сторон ногами, руками. Куда смотрит мэрия? Будет ли все вообще охраняться в течение всего фестиваля?», - заявил Георгий Ларионов.

Охранять снег и лед обещали до вечера субботы – когда фестиваль торжественно закроется. Дальше судьба скульптур зависела только от самих горожан.

На Кургане открылся народный лыжный праздник. В Петрозаводск приехали спортсмены изо всех районов Карелии. Это был уже 37-й по счету праздник, и он собрал 19 команд – 250 спортсменов разного возраста. Начальник Госуправления по спорту РК Игорь Павлов сказал: «Мы надеемся, что, как в былые годы, наши соревнования подарят новых звезд, которые смогут успешно выступать на международных соревнованиях. Как делает это наша землячка – лыжница Евгения Медведева, которая выступает в Турине».

Обидно было то, что условия для выращивания звезд у нас тогда были совсем не звездные. Даже «удобства», если их можно было так назвать, находились на уровне, в деревянных бараках. «Данная база находится в реконструкции, - вздохнул Игорь Павлов. – Каждый год здесь осваивается порядка 6-8 миллионов рублей. Эти работы будут продолжены в этом году, на следующий год. День выделяют из разных бюджетов».

Кое-что большого плана реконструкции было выполнено: готовы лыжные трассы, заложен фундамент под административное здание. Планировали провести освещение, сделать 6-километровую роллерную трассу. Все это должно было подстегнуть молодых спортсменов. Лыжник Дмитрий Харькин обещал: «Будем стараться». А на любовь ветеранов к лыжам повлиять уже ничто не могло.

«Для меня это уже традиция. Очень люблю этот праздник «Онежские старты». Так как постоянно занимаюсь лыжами. Мне помогает жить лыжный спорт», - призналась Лариса Михайлова из Кондопоги. Соревнования на Кургане шли по традиции оба выходных дня.

Таким было 21 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности