Петрозаводская скульптура не понравилась вандалам-сектантам

Ровно 20 лет назад в редакцию телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, ровно двадцать лет назад позвонил мужчина и сообщил, что скульптуру лесного божества – Фавна, который находится в пойме реки Лососинки, снова испортили вандалы. Незадолго до этого ее измазали краской. А теперь неизвестные злоумышленники оставили на работе скульптора Михаила Коппалева (автора памятника Андропову, кстати) свои надписи.

Кому же не давал покоя дважды опоганенный Фавн? Выяснять это должна была милиция. Впрочем, никто не торопился с расследованием – ни тогда, когда скульптуру просто раскрасили краской, ни теперь – когда у ее подножия появились страшноватые по своей сути высказывания. Какой-то отчетливой реакции правоохранительных органов на это не последовало. Судя по тому, что именно намалевали на скульптуре вандалы, возможно, они являлись последователями какой-то секты сатанистов. Кто еще в здравом уме мог красной краской написать «больше крови»? Бедная беззащитная статуя, конечно, стерпела и это издевательство. Но удивительно, что терпели это и петрозаводчане, которые с удовольствием гуляли рядом со скульптурой, и проходя мимо нее, никто не возмущался.

Конечно, такого рода безобразия не расследуют сотрудники ФСБ. Хотя автор этой милой скульптуры работал и над бюстом человека, который долгое время возглавлял это важное ведомство. В 2003 году 85 лет исполнилось со дня создания органов безопасности на территории Карелии. Этому событию были посвящены Исторические чтения по знаковому адресу: Андропова, 5. Проходили они в два этапа. Первый состоялся в здании ФСБ, а вот второй – в Петрозаводском государственном университете.

Нужно было иметь достаточно смелости, чтобы вытащить на свет все те факты, которые имели место в нашей истории. Профессор Санкт-Петербургского университета экономики и финансов Борис Старков говорил, что подобные чтения проходили только на Лубянке. Наши «чекисты» оказались не менее прогрессивными в этом смысле. «Органам никогда не везло. В советское время мы поливали грязью жандармов и полицейских, они были традиционно реакционерами, душителями свободы, свободомыслия в России. В период перестройки такими же реакционерами и душителями стали чекисты, рыцари без страха и упрека, про которых совсем недавно, в общем-то, слагали песни и читали им хвалебные оды. Тут требуется взвешенное отношение. Надо просто представлять, что органы государственной безопасности нужны любой государственности», - сказал Борис Старков.

На вопрос «возможна ли открытость и честность в освещении деятельности современных органов госбезопасности?» профессор ответил, что историю творят не боги, а люди. Так что всю правду о работе тогдашних сотрудников ФСБ мы, возможно, узнаем на каких-нибудь юбилейных чтениях будущего века. И возможно, даже по тому же самому адресу – на Андропова, 5.

Таким было 27 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.