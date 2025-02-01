Распил ледяных кубов намекнул петрозаводчанам, что празднику быть!

Фестиваль «Гиперборея» состоится при любой погоде! С таким оптимистичным обещанием ровно 20 лет назад сотрудники городской администрации выступили на встрече с журналистами. Хотя опаска, что фестиваль «сядет в лужу» все же была: синоптики обещали в феврале еще одно потепление. Из-за капризов погоды тогда не состоялись фестивали ледовых скульптур в Санкт-Петербурге, Мурманске и Нижнем Новгороде. Свои коррективы погода могла внести и в наш фестиваль. Но подготовка к нему шла полным ходом.

Второй год лед для конкурса ледовых скульптур брали на карьере. Возить далеко не надо, да и по качеству он превосходил лед из Лососинного озера. «Он чище! – заверял бригадир Николай Омелькин, который руководил работами по выпиливанию кубов. – Вода здесь стоит без ветра, ни прибоя, ничего. Лед чистый. В этом году такая погода, что льда чистого мало». А из-за теплой зимы лед был еще и тонкий – не более 35 сантиметров, причем, половина из него – шуга, то есть слой намерзшего снега. То есть чистого льда оставалось сантиметров 20-25. Из таких достаточно тонких пластин и стали сплавлять кубы для будущих ледовых скульптур. Формы для снежных изваяний тоже готовили – снег должен был успеть отлежаться минимум две недели.

Кстати, в 2005 году основные праздничные мероприятия перенесли на площадь Кирова. Начальник отдела культуры мэрии Ирина Аникина объяснила: «Мы боимся очень большого выхода петрозаводчан на лед. Лед очень тонкий, а людей не удержать». Обещали, что на площади Кирова появится 12 скульптур из снега и 10 – изо льда. Желающих поучаствовать в фестивале было гораздо больше. Заявки на конкурс прислали мастера из Москвы, Вологодской и Мурманской области, обещали приехать и финны. Не обошлось и без других нововведений. В мэрии показали художественные эскизы, как все будет выглядеть. Светящиеся пирамиды собиралась построить художница из Норвегии Анна Стронк. А карельские художники обещали посадить в центре города «Дерево Гипербореи».

Главный художник Петрозаводска (в те годы еще была такая должность) Владимир Лобанов рассказал: «Дерево будет строиться до мероприятия, и я бы не хотел раскрывать секрет этого Дерева. Всего его увидят». И впервые в 2005 году фестиваль обещал продлиться целый месяц. На это время в городе было запланировано более 30 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. В администрации подчеркнули, что праздник состоится, даже если будет дождь. При плюсовой температуре нельзя вырезать изо льда, зато такая погода идеально подходит для проведения конкурса снеговиков!

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В Петрозаводске в 2005 году пошел слух, что вскоре станет негде хоронить усопших. К такому выводу пришли руководство города и МУП «Мемориал», который отвечал за кладбища. Депутаты Петросовета исключили из бюджета 2005 года средства на продолжение строительства кладбища в Вилге. По их мнению, этот проект был слишком затратный – требовалось 60 миллионов рублей. Эти деньги было решено перераспределить на другие нужды.

В то время зимой на Вилговском кладбище ежедневно хоронили 8-10 человек. Летом – еще больше, поскольку длиннее световой день. Все здесь напоминало конвейер. Первая могила на кладбище в Вилге появилась в сентябре 2003 года. И к январю 2005 здесь уже было похоронено более двух тысяч человек. На трех последних к тому моменту участках оставалось около полутора тысячи мест. Этого должно было хватить до середины сентября. Потом понадобятся новые площади, которые нужно было подготовить. А деньги на это – 23 миллиона рублей – были заложены в бюджете на 2005 год, но депутаты Петросовета решили, что эти деньги нужнее в других сферах.

«Они были направлены депутатами без согласования с соответствующими отраслевыми структурами администрации Петрозаводска, без предварительного рассмотрения, куда эти деньги пойдут. И на наш взгляд, это перераспределение средств произошло непродуманно», - порицал решение и.о.председателя комитета по муниципальному имуществу Анатолий Булдаков.

Новые площади для захоронений нужно строить по строгим правилам. Учитываются многие факторы: отдаленность от населенных пунктов, наличие подземных вод, плотность грунта и так далее. Именно этим объясняется дороговизна строительства. По словам специалистов, нужно руководствоваться логикой: если в среднем в Петрозаводске хоронили 3600-3800 человек в год, то прекращать строительство городского кладбища нельзя.

«Похороны нельзя отменить, - философски заметил Сергей Бикетов, директор «Мемориала». – Что судьба человеку уготовила, когда наступит печальный момент – никто из нас не знает. Мы не можем взять отсрочку в этом событии. Поэтому мы не можем сделать отсрочку и в строительстве кладбища».

На ближайшей сессии Петросовета чиновники мэрии и депутаты собирались искать пути решения этой проблемы. Изменив бюджет, депутаты предложили мэрии приложить усилия, чтобы найти новое место для захоронения, требующее меньших затрат. Но тогда никто не знал, сколько продлятся поиски. А сейчас мы знаем, что Вилговское кладбище достраивали несколько раз, и оно по-прежнему предоставляет места для похорон.

Таким было 1 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.