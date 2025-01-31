Петрозаводчане голодали, пока ведомства спихивали вину друг на друга

Без газа в Петрозаводске ровно 20 лет назад остались более двух тысяч семей. Акционерное общество «Карелгаз» и администрация города сваливали вину друг на друга и спорили, кому принимать меры по выходу из ситуации. А жители Петрозаводска третий месяц подряд страдали. Хоть на одну неделю в месяце, но их рандомно отключали от газа.

Пенсионерка Нина Михайловна Иванова целую неделю жила впроголодь. Именно потому, что газ отключили, а электроплитки у нее не было. Ей соседи дали попользоваться кипятильником. И она пила горячий чай, а ела «бич-пакеты». Директор треста «Петрозаводскгаз» Евгения Трисанова при этом утверждала, что отключений нет. «Дома мы не отключаем, мы заливаем туда норматив потребления. Когда население его полностью использует, тогда групповая установка автоматически отключается».

Газовщики утверждали, что в дворовые газовые установки они заливали ровно столько, за сколько платили горожане. По нормативу, установленному Региональной энергетической комиссией, в месяц каждый петрозаводчанин платил за 24 килограмма голубого топлива. А «Карелгаз» заявлял, что на самом деле тратится гораздо больше.

«Мы предоставили эти расчеты еще в сентябре, - заявил Валерий Телегин, генеральный директор ОАО «Карелгаз». – Их никто не опроверг, в том числе администрация Петрозаводска. По показателям счетчиков потребление составило более 32 килограммов на одного жителя».

У Тамары Владимировны счетчик стоял уже десять лет. Втроем с мужем и сыном в месяц они сжигали около 14 килограммов сжиженного газа. И платили за это вовремя. Но тем не менее, вместе с остальными жильцами сидели без газа уже неделю. «Было бы не обидно, если бы мы не платили, были задолжники. Но откуда они такой лимит-то взяли?! Все возмущаются».

С Тамарой Владимировной был согласен мэр города Виктор Масляков. В мэрии не спешили увеличивать норматив. Комиссия по ЧС предположила, что перерасход газа возник вот по какой причине: в домах, где отключили газ, фактически проживало в два раза больше жильцов, чем прописано. Поэтому газ и кончался раньше срока. А увеличить норматив – это фактически повысить плату за газ, который и так подорожал с 1 января 2005 года на 30%. «По законодательству, газ не имеет права «Карелгаз» отключать. Нужно в цивилизованном порядке вести переговоры с теми, кто живет в этих домах. По каждой квартире должны пройти и договориться, кто как платит», - считал мэр Масляков. С этим был категорически не согласен Валерий Телегин: «Отслеживать, сколько населения, кто фактически проживает, кто не прописан – это функции органов местного самоуправления, а не наши».

Топливо должны были вскоре вновь заливать в установки, в течение 3 суток он должен был появиться во всех отключенных ранее домах. Но вот надолго ли? В феврале, по прогнозам газовщиков, если администрация не поднимет нормативы, газ кончится еще раньше, чем в январе.

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В Петрозаводске прошла презентация третьей книги из серии «Классика карельской литературы». Ее автор – наш земляк, писатель Пекка Пертту. В книгу вошли очерки, которые он посвятил древней земле Калевалы, на которой он родился. Поэтому сборник получил название «След лодки Вяйнемейнена».

Маркку Ниеминен, председатель Финляндского фонда «Юминкеко», который занялся переизданием самых ярких образцов литературы Карелии, на презентации сказал, что эта книга Пекки Пертту важнейшая из тех, что описывает родной край. Самобытный язык автора помнили многие – и друзья, и коллеги. Он будет интересен и молодому читателю, были убеждены сотрудники фонда. Тем более, что долгое время книги наших писателей не переиздавались вообще. Студенты финно-угорских отделений изучали язык не по их книгам, а по бумажкам.

«Вообще, очень мало книг, литературы на этих языках. Художественная литература нам дается в распечатках. Нехватка есть. Студенту не могут выдавать учебники на руки», - рассказала Анна Мизинкова, студентка КГПУ.

Предыдущие книги серии – проза Яакко Ругоева – так же, как и третье издание, должны были распространяться не через книжные магазины, а адресно, потому что тираж каждого тома невелик, около двух тысяч экземпляров (это условие проекта). Но студенты не могли их найти у себя в библиотеке.

«Нет, не видела, - призналась Анна Мизинкова. – Сюда я пришла первый раз, меня пригласили. И очень рада, что я получила книгу в собственное пользование. Устрою домашнее чтение себе!» К счастью, для изучающих финно-угорские языки собирались проводить открытые семинары, где можно было познакомиться с творчеством карельских писателей. Проходили семинары в апреле, именно в этом месяце родились трое метров – Степанов, Ругоев, Пертту. А в конце 2005 года планировалась к выходу четвертая книга серии – классика карельской литературы Николая Яккола.

Таким было 31 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.