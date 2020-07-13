13 июля 2020, 20:30
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Грамота и срамота

Кого и за что награждает Законодательное собрание

Текст: Максим Тихонов

16 июля на последней в этом сезоне сессии Законодательного собрания, видимо, в «разном», сильно запахнет хахашечкой. Успейте насладиться.

Будут утверждать список номинантов на награждение Грамотой Законодательного собрания за (внимание!) отличную организацию работы по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия. Список таков: Патрушев, Нургалиев, Скворцова, Пивненко, Парфенчиков, Чепик, Игнатьева. Все кандидатуры уже утверждены и рекомендованы профильным депутатским комитетом.

Собственно, не вызывают вопросов первые две фамилии. Николай Платонович и Рашид Гумарович – это как раз те люди, которые выпестовали и подкрепили своим авторитетом Федеральную целевую программу подготовки к празднованию столетия Карелии. На своем, так сказать, горбу протащили ее по всем федеральным бюрократическим терниям и довели до подписания президентом Путиным. Тем самым дали Карелии уникальный, подкрепленный невиданными объемами федерального финансирования, шанс существенно поправить дела. Хотя, в общем-то, были совершенно не обязаны это делать. За такое и грамоты мало будет.

По-своему рубилась за поддержку и продвижение ФЦП депутат Госдумы Валентина Пивненко. Грамота заслуженная.

Не вполне понятно, каким боком вклинилась в середину наградного списка бывший министр здравоохранения России, а ныне руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Может, чем-то поучаствовала, чем-то помогла. Не знаем. Не будем судить.

Что же касается нижней части наградного списка…

Странно, что в ней нет бывшего губернатора Карелии Худилайнена. Это он до такой степени гордился принятием ФЦП в 2015 году, что на радостях забыл, что ее надо исполнять. Уже при Худилайнене программу начали мягко проваливать. Исполнительная власть региона не смогла организовать освоение федеральных средств, основные трудности возникли с подготовкой проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные программой. Уже тогда Москва критиковала Карелию за промедление и неорганизованность. Без проектно-сметной документации не давали и денег.

С приходом губернатора Парфенчикова и «правительства приставов» ситуация мало изменилась. Не справляясь с объемами программы, исполнительная власть стала просто отказываться от ряда предусмотренных ею объектов. В ситуацию даже вынуждена была вмешаться прокуратура Карелии. В одном из пресс-релизов прокуратура сообщила:

«По отдельным государственным и муниципальным контрактам, заключенным заказчиками в целях освоения указанных средств, имеют место факты ненадлежащего их исполнения в части несоблюдения условий и сроков, что создает предпосылки к срыву реализации федеральной целевой программы».

Один из главных организаторов и вдохновителей ФЦП Рашид Нургалиев устраивал разнос карельским властям за неудовлетворительную работу по программе (читай – провал), в том числе и в зале Законодательного собрания.

Депутат Госдумы Валентина Пивненко, выступая перед карельскими депутатами, назвала работу над программой «недопустимой» и прямо обвинила правительство республики в ее провале:

«Карелия получила подарок, которого не получил ни один другой регион… Нам будет стыдно за то, что мы не сумели воспользоваться представившимися нам возможностями!»

На заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии секретарь Совбеза Николай Патрушев озвучивал процент освоения средств ФЦП. Из его слов выходило, что освоение составляло от силы 34 процента, а по отдельным направлениям ФЦП и того скромнее. И это – федеральная программа, подписанная Путиным!

Законодательное собрание Карелии не раз под нажимом правительства кастрировало программу, исключая из нее объект за объектом. Потом часть депутатов настаивала на возвращении их в программу. Например, благодаря Валентине Пивненко и поддержке все тех же Патрушева с Нургалиевым удалось вернуть в программу часть объектов, выброшенных оттуда правительством Карелии, – в частности, объекты газификации и реконструкция аэропорта в Костомукше…

Вся эта каша с минимальным результатом кипела вплоть до самого дня юбилея республики, который в итоге и массово праздновать не стали. То ли из-за коронавируса, то ли оттого, что праздновать особо нечего…

…Есть на Руси такая старинная традиция – наказание невиновных и награждение непричастных. Видимо, к этой традиции восходит нижняя часть наградного списка.

Депутаты решили наградить своей грамотой именно тех, кто, как мне кажется, максимально причастен к провалу ФЦП, и кто, по идее, должен бы нести за этот провал персональную ответственность. Глава республики Парфенчиков. Его первый зам и глава правительства Чепик. Руководитель его администрации Игнатьева.

«За отличную организацию работы по исполнению ФЦП»?.. Вы серьезно?! Это так теперь называется? Самим-то депутатам не смешно?.. Я бы сделал формулировку несколько скромнее. Ну, например, Грамота «За то, что хоть на треть что-то сделали – на том спасибо!» Или Грамота «За не совсем полный провал ФЦП»… Или как-нибудь так.

Грамота Законодательного собрания – это все-таки государственная награда. А государственные награды, мне кажется, не стоит обесценивать и компрометировать сомнительным лауреатством. Хотя бы уже для того, чтобы следующим получающим награду не было стыдно. Чтобы Грамота не превратилась в срамоту.

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