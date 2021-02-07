Держи меня, соломинка

Текст: Максим Тихонов

Если бы меня попросили определить некий символ нашего времени, то я без сомнения сказал бы: человек, уткнувшийся носом в смартфон.

Эту скорбную фигуру мы видим повсеместно. Во всех, так сказать, общественных и необщественных местах. Меня это пугает. Страшновато как-то, когда заходишь в городской автобус и видишь полтора десятка человек, склонившихся над экранами и что-то там бодро так шевелящих пальцами. Раньше в автобусе дети просились на место у окошка. Теперь детям все равно, какое место. Главное чтобы был смартфон или планшет, наушники, мультики. Рядом сидит мама – у ней свой смартфон и свои дела в соцсетях…

Серьезно: я знаю одну семью, в которой двое детей-подростков. Вот вечерком семья собирается дома. Мама – на кухне. Папа в гостиной. Дети в своей комнате. И они реально общаются между собой в Контакте! Мама пишет: «Дети, хотите блинов?» Тем писать лень – они отвечают кучей сердечек, смайликов и стикеров. «Тогда скажите папе, чтоб он сходил за молоком!». «А раньше нельзя было сказать?! – пишет папа с дивана. – Не пойду я никуда!» В ответ дети бомбят его злыми рожицами и «печальками»… Эта милая семейная идиллия продолжатся часами – пока все не уснут со смартфонами в руках. Еще у них есть собака, но у собаки нет смартфона, поэтому на нее никто внимания не обращает.

Я не морализирую: я с ужасом замечаю, что и сам уверенно погружаюсь в виртуальную пучину. По утрам, налив себе чашку кофе, первым делом хватаю телефон и шарю по соцсетям: кто там что написал… Спроси меня: зачем мне это? Ответа нет. Так…

Потрясением лично для меня стал недавний случай в Екатеринбурге, о котором писали все СМИ. Произошел пожар в квартире на восьмом этаже жилого дома. Страшная трагедия, погибли люди, и, поверьте, я не хочу использовать это, так сказать, для красного словца, и вообще далек от циничных оценок в таких ситуациях. Но. Один момент выбивается из обычной в таких случаях хроники.

Вот горит квартира на восьмом этаже. А на девятом этаже в своей квартире находится молодая мама с ребенком. Она почувствовала запах дыма, увидела пожар – и знаете, что стала делать? Взяла смартфон и начала строчить… в Твиттер! «Девятый этаж, умираем. Квартира снизу горит, задыхаемся. Я с ребенком взаперти». Писали, что кто-то из ее «друзей» в Твиттере даже лайкнул ее пост! Пожарные спасатели спасли 90 человек из этого дома. А маму с ребенком не спасли.

Понимаете? Насколько же велика наша зависимость от соцсетей, насколько глубока вера в их всесильность, что взрослый человек в экстремальной, угрожающей жизни ситуации ищет в них защиту! Я не имею права судить и не сужу эту женщину. Но, как говорится, это нужно не мертвым – это нужно живым! Мы-то должны сделать какой-то вывод из этой трагедии – хотя бы уже затем, чтоб она не повторилась. Еще и еще раз объяснить детям, их мамам, своим старикам простейшие вещи.

Что соцсети – это совсем не то место, куда надо обращаться в критической ситуации. Что «друзья» в соцсетях – это совсем не те друзья, которые бросятся вам на помощь.

Что когда в доме пожар – надо не писать сообщения в Твиттер, а хватать в охапку ребенка и бежать, пробираться, ползти к пожарной лестнице, которая есть в каждом доме. И спуститься по этой лестнице всего-то на пару этажей, чтобы остаться в живых!

Что, может быть, надо вспомнить школьные уроки ОБЖ, на которых учили, как действовать при пожаре. И если уж вы отрезаны в своей квартире, то намочить простыни и одеяла, уплотнить ими двери и окна, сделать из шарфов мокрые маски на лицо себе и ребенку. Лечь на пол – потому что у самого пола всегда остается спасительная прослойка воздуха для дыхания. Считается, что есть шанс спастись в ванной комнате, даже если вся квартира горит – если опять-таки уплотнить дверь, набрать в ванну воды и лечь в нее…

Все средства спасения хороши. Кроме Твиттера и других соцсетей. Соцсети – это даже не та пресловутая соломинка, за которую можно хвататься…

Я не знаю, для чего я это пишу и к кому обращаюсь. Буквально несколько дней назад в соцсети меня огорошил один мой давний знакомый – немолодой, неглупый, уважаемый человек. И вдруг с утра пораньше я читаю его запись: «От меня ушла жена. Что делать?» И под ней – уже куча лайков, «слезок», «печалек» и прочей дребедени. А главное – огромное количество комментариев с советами и с пошаговыми инструкциями: что ему теперь делать. У меня аж рука дернулась позвонить ему и сказать: ты серьезно?! Ты там трезвый или пьяный? Ты действительно ждешь, что тебе здесь скажут, что делать?.. Тебе реально хочется, чтобы твою семейную распрю обсуждал весь интернет?.. Или ты хочешь, чтобы сейчас к тебе в «друзья» добавились полторы сотни одиноких дам?..

Но подумал – и не стал звонить. Бесполезно это…

Фото: m.123ru.net