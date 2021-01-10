Почему свинья не может смотреть на небо

Текст: Максим Тихонов

История конца прошлого года – вроде бы к нам, к Карелии, и вообще к России, отношения не имеющая. Хотя как посмотреть… Меня лично это зацепило – и довольно ощутимо.

Китайцы слетали на Луну. Послали туда корабль. Он успешно долетел. Успешно спустил на поверхность зонд. Потом это зонд взял образцы лунного грунта, успешно поднялся обратно на лунную орбиту. Корабль успешно вернулся на Землю, и спускаемый аппарат успешно приземлился в заданном районе Китая. В общем, полный успех наших китайских… скажем, друзей.

В Китае, конечно, радость и ликование. В наших СМИ все это осталось почти незамеченным. Никто особо успеху китайских товарищей не порадовался. Буквально несколько скупых сообщений – и тишина. Видно, команда прошла: не радоваться! Не замечать. Вот наша «Ангара» взлетит – тут и будете радоваться.

Вроде бы, и правда, подумаешь – пара килограммов лунного грунта. Был у нас уже этот грунт. Никто никаких сенсаций от этого грунта не ждал: примерно было понятно, что этот зонд может притащить. Но. Есть у этого дела и другая сторона, которую, я думаю, вполне оценили все специалисты в мире.

То, что Китай успешно, без сбоев и ошибок осуществил всю эту миссию, означает одно. У Китая сегодня больше нет никаких технических препятствий к выполнению полета людей на Луну. Наши соседи уже давно заявляли: космических амбиций и государственной воли к этому у них хоть отбавляй. Экономической мощи и финансов – достаточно. Научный, инженерный потенциал и технологии – есть. А теперь вот ясно показали, что и технически они совершенного готовы к лунной миссии.

И вот это мне как гражданину страны, которая первой запустила спутник, первой отправила человека в космос, первой вывела космонавта из корабля в открытый космос, первой собрала на орбите обитаемую станцию и установила непобитый рекорд продолжительности полета – это больно и обидно. Я, знаете ли, с детства привык гордиться космическими успехами своей страны. 12 апреля я искренне считаю национальным и своим личным праздником. И вот теперь я вижу, что моя страна на глазах у всех проигрывает «лунную гонку» – пусть неформальное, но очень престижное соперничество великих держав. Мы не стали первыми в этой гонке, уступив американцам. Но теперь я вижу, что мы не станем и вторыми. В лучшем случае – лишь третьими, и то если нас не опередит какой-нибудь Илон Маск…

Кстати, наши американские «партнеры» очень нервно отреагировали на успех китайцев. Ведь США совсем недавно объявили Луну чуть ли своей территорией. Но к новой лунной миссии они сегодня не готовы и в обозримом будущем готовы не будут. Сейчас они ясно поняли, что добрые китайцы вот-вот заселят и освоят «их» Луну – и останется ли там место самим американцам, это еще вопрос.

К тому же, видимо, американцы еще переживают, что китайцы каким-то образом выяснят и обоснуют, что астронавты США никогда на Луне не бывали, а вся эта история – голливудский фейк.

Впрочем, пусть они себе переживают – нас это не касается. Меня лично касается другое: почему у нас-то никто не переживает?! Почему я, простой гражданин, ощущаю болезненный укол национальному самолюбию, а вот, например, глава Роскосмоса господин Рогозин, как мне кажется, не ощущает? На страничке Роскосмоса в соцсети он поет какие-то патриотические песни, раскрашивает ракету в цвета российского триколора и занимается другими весьма полезными вещами. Но мне бы хотелось слышать и понимать его реакцию на китайское событие. Как он это оценивает? Что в связи с этим предпринимает Россия? Или, если ничего не предпринимает, то почему? Когда будет что-то предпринимать? Каковы наши ближайшие и отдаленные планы по лунной программе? Будем ли мы как-то участвовать в освоении Луны или отдадим ее американцам и китайцам?..

…Вот сейчас я прямо слышу, как многие читающие эти строки плюют и раздраженно говорят: «Да чего ты завелся-то из-за этой Луны? Посмотри вокруг: как мы живем, и сколько у нас проблем! До Луны ли нам?!»

Не знаю… Действительно, если смотреть под ноги – у нас там грязь, колдобины и лужи. Это обидно и плохо. Но еще обиднее и страшнее, мне кажется, если мы как народ уткнемся носом в эту грязь и будем жить так, будто ничего больше вокруг и нет.

Однажды я читал, что свинья не может смотреть на небо. Не потому, что она такая свинья, – просто так устроена ее шея. Анатомия такая. Голова не поднимается. Вот извините, но когда мне говорят, что мы должны заниматься своей грязью у сарая, а думать о космосе и о Луне не наше дело, я чувствую, что меня хотят сделать той самой свиньей. И всех нас хотят из народа превратить в поголовье.

Я думаю, Колумб не открыл бы Америку, если бы прислушался к «разумным» советам современников. Наверняка он ведь слышал то же самое: «Ну куда ты поплыл, Христофор? Нафига тебе эта Индия? Посмотри, сколько проблем у нас в Португалии…» И Ермак никуда бы не пошел, если бы внял ворчанию: «Куда собрался за Урал? У нас вокруг Москвы грязь и колдобины, нищета и мрак…» Ни один самолет не взлетел бы, если бы древние люди не смотрели в небо и не мечтали о крыльях. Ни один космический корабль не поднялся бы, если бы миллионы людей не мечтали о звездах.

Вы давно видели ребенка в России, который мечтает стать космонавтом? А ведь когда-то об этом в нашей стране мечтали миллионы мальчишек. И Гагарин полетел – потому что мечтал! Потому что народ смотрел в небо, хотя и жил в то время куда беднее, чем сейчас…

А вот китайские дети смотрят на звезды и мечтают стать космонавтами. И их страна их в этом поддерживает. Видимо, они, когда вырастут, полетят в космос. А наши дети, боюсь, будут менеджерами в «Магните» и мерчендайзерами в «Ленте».

#максим_тихонов