Карельские бобры победили блогера-миллионника из Санкт-Петрбурга

Известный блогер-миллионник из Северной столицы попал под суд за войну с бобрами, сообщает телекомпания НТВ в своем телерепортаже.



Константин Заруцкий, известный в Сети как Academeg, затеял войну в прямом эфире с бобрами, которые построили плотину и затопили его «хутор» в Карелии.

Academeg приобрел участок на берегу озера в Лахденпохском районе республики, пять лет не наведывался туда, а когда приехал, обнаружил свои четыре гектара под водой.

Оказалось, что бобры построили несколько плотин на реке, которая вытекала из озера. Заруцкий не придумал ничего лучше, чем пойти войной на грызунов и начать разрушать гидротехнические сооружения лесных мелиораторов.

Весной этого года, когда я вернулся сюда, здесь было все затоплено, бобры запрудили исходящую речку и получилось так, что вода заполонила весь хутор, по нему невозможно было ходить. Мы взяли лопаты и все лето ломали бобриные плотины,

– говорит Константин Заруцкий.

За тем как Academeg борется с грызунами наблюдали все подписчики блогера, а их на одном его канале почти пять миллионов, на другом — полтора. Заруцкий сделал из этого целый сериал, который внимательно посмотрели не только подписчики, но и посмотрели и специалисты в Лахденпохском лесничестве.

Там решили, что, спасая собственный участок, Заруцкий нанес ущерб природе: погубил плодородный слой почвы и незаконно спилил сухостой. Блогеру пришла повестка в суд и иск более чем на 700 тысяч рублей. Как выяснилось, блогер-разрушитель орудовал не только на своих гектарах, но и на землях государственного лесного фонда.

Он мог обратиться, взять этот лесной участок в аренду, разработать проект, подать декларацию и создать тот объект, который он хотел сделать. Везде есть законный способ решения, а не самовольно загонять технику и вести работы в водоохранных зонах. Даже за нарушение бобровой плотины есть ответственность,

– комментирует создавшуюся ситуацию Антон Быков, директор Лахденпохского лесничества.

Как именно участку будут возвращать участку первозданный вид, решится в суде. В лесничестве сообщили, что не против, если блогер сам исправит свои ошибки.

Подробности смотрите в сюжете телекомпании НТВ.

Фото с сайта pikabu.ru