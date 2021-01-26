26 января 2021, 19:13
Блоги

Пароль от вайфая как национальная идея

Ощущение такое, что мы не родились и не выросли в одной стране, а слетелись сюда с каких-то разных планет

Текст: Максим Тихонов

«Мне триста лет, я выполз из тьмы…» – пел Макаревич. Я с некоторых пор чувствуют себя вот как-то так же. Особенно когда хожу с женой по магазинам.

Я уже перестал выяснять, чем отличаются «боди» и «худи». Научился не вздрагивать от слов «броссаж», «SMAS лифтинг» и «шугаринг». Привык не ржать, когда, когда слышу: «Я пошла на брови». Но все равно я все чаще чувствую себя в какой-то иной языковой среде. Да не только языковой – ментальной.

И, кажется, не я один. Часто вижу, что люди, даже самые близкие, перестают понимать друг друга, словно говорят на разных языках.

Недавно наблюдал сценку у магазина. Сошлись молодая пригламуренная девушка и мужик лет шестидесяти. Он – в валенках, ватных штанах и оранжевом жилете поверх фуфайки, скоблит лед с магазинного крыльца. Она вышла из маленькой красной машинки, в короткой шубке, на каблуках, с подкачанными губами и со смартфоном в руке.

– Вы не подскажете, где-то тут по навигатору бьюти-магазин и барбер-шоп?
– Нет, тут Барби не продают. Игрушек нет. Вы ошиблись…
– Вы не поняли. Мне нужен барбер-шоп и бьюти-магазин!
– Не, тут только продукты. Барби нет. В другой магазин идите!

Они разошлись, так и не поняв друг друга, и, наверное, каждый подумал про своего собеседника что-то нехорошее.

…Две юные девицы из поколения ЕГЭ в компании обсуждали при мне нового парня одной из них:

– И знаешь, у него имя такое красивое, древнее, древнерусское – Владлен!

Я не стерпел и вмешался в разговор:

– С чего это оно древнерусское? Скорее – советское. Его придумали в тридцатые годы прошлого века.

– Да ладно! – девочки уставились на меня.

– Да правда, – говорю. – Вообще-то Владлен – это Владимир Ленин. Влад-Лен. После смерти Ленина стали так называть детей…

Они смотрели на меня, как на говорящего верблюда. Видимо, решили, что старый дурак решил пошутить, но неудачно. А я подумал: как странно. Ведь мы граждане одной страны, представители одного народа, говорим на одном языке. А между нами – стена. Космос!

Недавно товарищ рассказал аналогичную историю. На юбилей деда собрались все поколения семьи. Вспоминали прошлое. Дед вспомнил, как в старших классах ходил в школу не с портфелем, а с отцовским офицерским планшетом. И это был такой шик, все завидовали, а девчонки так и липли. Тут внучка-студентка решила уточнить:

– Я ходила в школу с пятым айпадом. Это тоже было круто! А у тебя, дед, какой планшет был? Третий что ли?..

И можно убиться, но ты никогда уже не объяснишь деду, в чем состоит крутизна айпада. А внучке не объяснишь, в чем шик этой старой, немодной кожаной сумки, на которой даже нет брендового лэйбла. Для нее ходить с такой в школу – это полный отстой.

Что с нами происходит? Поколения перестали понимать друг друга. Вы пытались показывать внукам свой детский фотоальбом? Я пытался. Они просто не сразу поняли, что это такое. Что вот эти невнятные черно-белые картинки на бумаге – это и есть фотография. Ведь все их фотографии с самого раннего детства – цифровые. А фотоальбом – это то, что можно пальцем листать в смартфоне.

В последние годы, и даже уже десятилетия, мы часто слышим, что Россия должна быть единой, чтобы быть успешной. Что народ должен быть народом, а не населением и не электоратом. Что необходима некая объединительная идея. Ее ищет государство. Ищут политики. Ищет оппозиция. Ищут философы и писатели. И кто только, прямо сказать, не ищет…

Я уже писал о том, как однажды встречался со старшеклассниками, которые собрались в рамках факультативного семинара, где вместе с учителем пытаются сформулировать национальную идею для новой России. Я был восхищен этой их деятельностью, так не характерной для нынешних молодых. Это очень умные, развитые ребята, и задачу они себе поставили недетскую. Идей у них множество, но каждая идея почему-то не объединяет, а только вызывает споры и противоречия.

Со своей стороны, я предложил им для начала немножко упростить дело и сформулировать объединяющую идею не для всей России, а хотя бы для своей семьи. Ну вот, говорю, подумайте каждый: что общего в вашей конкретной семье? После минутной паузы один пацан выдал: «Пароль от вайфая!» И я до сих пор не уверен, что это была шутка.

Что может сегодня слепить нас, сшить нас в какое-то подобие единого общества? Какая объединяющая идея – если мы даже на бытовом уровне уже с трудом понимаем друг друга? Руководители не понимают граждан. Богатые не понимают бедных. Горожане не понимают жителей села. Родители не понимают детей, дети – родителей. Словно мы не родились и не выросли в одной стране, а слетелись сюда с каких-то разных планет...

И не случится ли так, что через несколько лет у нас не останется вообще ничего общего? Разве что какой-нибудь пароль от вайфая. И что тогда со всеми нами будет? Я не знаю. Может, вы мне скажете?..

Фото: Яндекс.Дзен

Ранее в этом сюжете:

Невозможное - возможно
подробнее...
Почему свинья не может смотреть на небо
подробнее...
Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!
подробнее...
Грамота и срамота
подробнее...
Мелкий случай из личной жизни
подробнее...
Отречемся от старого мира и домой возвратимся скорей
подробнее...
За что я благодарен короновирусу
подробнее...
«Держать и не пущать!» Региональная тактика против вируса и печенегов
подробнее...
Наноистория про наноантисептик
подробнее...
Стигматы Святой Терезы
подробнее...
Лев и Собачка
подробнее...
Жизнь под синей печатью
подробнее...
Таковы приоритеты
подробнее...
ЛУЗЕР
подробнее...
Все будет хорошо
подробнее...
Пенсионный продукт не первой свежести
подробнее...
Политика вымирания кроется под видом "демографической озабоченности"
подробнее...
Естественные нужды в общественных местах
подробнее...
Обсудить
просмотр
181352
Метки: 
Карелия
новости Карелии
блог Максима Тихонова
национальная идея
поколения
взаимопонимание
ментальная среда
пароль
вайфай