Избран новый глава Калевальского района

Главой администрации Калевальского района избран Александр Гладий. Об этом сообщает паблик администрации.

Гладий был избран главой района на заседании Совета района 14 августа. До этого он занимал должность заместителя главы местной администрации.

«Александр Анатольевич - человек с активной жизненной позицией, победитель второго потока обучения «Школа мэров» по президентской программе развития муниципального кадрового управленческого резерва в ВШГУ Президентской академии», - отмечается в релизе. © «Петрозаводск говорит»