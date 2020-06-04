4 июня: главные видео, фото и новости дня
– Мужчина чуть не сорвался вниз с девятого этажа жилого дома. Семейная ссора едва не закончилась трагедией в Петрозаводске.
– Около тридцати новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии. На сегодняшний день коронавирусной инфекцией в республике заболели 548 человек.
– Пять человек госпитализированы с пневмонией за сутки в Карелии. В оперативном штабе рассказали о ситуации с заболеваемостью воспалением легких в республике.
– Известные иностранцы подписали письмо в защиту Юрия Дмитриева. Более 400 ученых и деятелей искусства из стран Европы и США требуют немедленно освободить главу карельского «Мемориала».
– В Муезерке ожидают всплеск коронавируса из-за безответственного жителя. Легкомысленное поведение жителя района привело к госпитализации двух детей.
– Количество заболевших COVID-19 в России приблизилось к полумиллиону. За сутки в стране выявлено около девяти тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- Сотрудникам карельских соцучреждений начислили допвыплаты.
- Евгений Дитрих рассказал о планах развития круизного туризма в Карелии.
- Путин поручил подключать россиян к газу без привлечения их денег.
- Министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова судится с казначейством.
- Карелии отказано в электронном голосовании по поправкам к Конституции.
- Видео с поедающим батон медведем возмутило Минприроды Карелии.