4 июня: главные видео, фото и новости дня

– Мужчина чуть не сорвался вниз с девятого этажа жилого дома. Семейная ссора едва не закончилась трагедией в Петрозаводске.

– Около тридцати новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии. На сегодняшний день коронавирусной инфекцией в республике заболели 548 человек.

– Пять человек госпитализированы с пневмонией за сутки в Карелии. В оперативном штабе рассказали о ситуации с заболеваемостью воспалением легких в республике.

– Известные иностранцы подписали письмо в защиту Юрия Дмитриева. Более 400 ученых и деятелей искусства из стран Европы и США требуют немедленно освободить главу карельского «Мемориала».

– В Муезерке ожидают всплеск коронавируса из-за безответственного жителя. Легкомысленное поведение жителя района привело к госпитализации двух детей.

– Количество заболевших COVID-19 в России приблизилось к полумиллиону. За сутки в стране выявлено около девяти тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Сотрудникам карельских соцучреждений начислили допвыплаты.

- Евгений Дитрих рассказал о планах развития круизного туризма в Карелии.

- Путин поручил подключать россиян к газу без привлечения их денег.

- Министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова судится с казначейством.

- Карелии отказано в электронном голосовании по поправкам к Конституции.

- Видео с поедающим батон медведем возмутило Минприроды Карелии.

- В Карелии вырос прожиточный минимум.