04 июня 2020, 21:55
Общество

4 июня: главные видео, фото и новости дня

События мира, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Мужчина чуть не сорвался вниз с девятого этажа жилого дома. Семейная ссора едва не закончилась трагедией в Петрозаводске.

Около тридцати новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии. На сегодняшний день коронавирусной инфекцией в республике заболели 548 человек.

Пять человек госпитализированы с пневмонией за сутки в Карелии. В оперативном штабе рассказали о ситуации с заболеваемостью воспалением легких в республике.

Известные иностранцы подписали письмо в защиту Юрия Дмитриева. Более 400 ученых и деятелей искусства из стран Европы и США требуют немедленно освободить главу карельского «Мемориала».

В Муезерке ожидают всплеск коронавируса из-за безответственного жителя. Легкомысленное поведение жителя района привело к госпитализации двух детей.

Количество заболевших COVID-19 в России приблизилось к полумиллиону. За сутки в стране выявлено около девяти тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Сотрудникам карельских соцучреждений начислили допвыплаты.

- Евгений Дитрих рассказал о планах развития круизного туризма в Карелии.

- Путин поручил подключать россиян к газу без привлечения их денег.

- Министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова судится с казначейством.

- Карелии отказано в электронном голосовании по поправкам к Конституции.

- Видео с поедающим батон медведем возмутило Минприроды Карелии.

- В Карелии вырос прожиточный минимум.

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