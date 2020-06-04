В Карелии саперы уничтожили обнаруженные боеприпасы времен войны

В Суоярвском районе рядом с озером Юляярви были обнаружены минометная мина калибром 82 мм и взрыватель к гранате, сообщает паблик «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН».

3 июня саперы из подразделения разминирования и взрывных работ Карельской республиканской поисково-спасательной службы выезжали для изъятия и последующего уничтожения опасных находок времен Великой Отечественной войны.



Ранее, на минувших выходных, специалисты выезжали для изъятия взрывоопасных предметов в Олонецкий и Прионежский районы. На специально оборудованном полигоне артиллерийские снаряды калибром 76 и 152 мм были уничтожены.