В Петрозаводске покрасят и заменят фонари с опорами троллейбусной сети

В Петрозаводске начались работы по модернизации объектов наружного освещения и троллейбусной контактной сети. Общая стоимость работ составляет 31 миллион рублей.



В настоящее время специалисты муниципального унитарного предприятия Петрозаводские энергетические системы меняют опоры наружного освещения на улицах Лисицыной и Советской. Сотрудники ПМУП «Городской транспорт» красят опоры контактной сети на проспекте Ленина и площади Гагарина.

В рамках плана мероприятий по подготовке к столетию Карелии в городе покрасят 951 опору контактной сети ПМУП «Городской транспорт» и заменят 28 аварийных. На сетях наружного освещения заменят 117 аварийных опор, покрасят со специальным антивандальным покрытием 570 опор.

«Устройство дополнительных и модернизация существующих сетей уличного освещения предусмотрены на улицах Гвардейской и Фролова, Лососинском и Соломенском шоссе», - сообщает пресс-центр администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города