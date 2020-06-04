Плавучий ресторан и дебаркадер пустят с молотка в Карелии

Власти Петрозаводска продают несамоходный плавучий ресторан «Кижи» и дебаркадер длиной 35,75 м. Цена на движимое муниципальное имущество на торгах не заявлена. Победит на аукционе тот, кто предложит наиболее высокую цену за имущество. Подведение итогов состоится 25 июня, а заявки на аукцион принимаются до трех часов дня 22 июня.

В пресс-службе мэрии сообщили, что объекты находятся в акватории губы Лумбуша Онежского озера в поселке Пиндуши.

С информацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи можно ознакомиться в городском комитете экономического развития по телефону (8-814-2) 71-33-70.

Фото: пресс-служба администрации города