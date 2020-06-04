Дорожная полиция наткнулась на опасные ямы в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о работе по выявлению дефектов асфальтобетонного покрытия на дорогах.

4 июня сотрудники дорожной полиции выезжали на улицу Еремеева и Лесотехнический проезд, где были выявлены дефекты дорожного покрытия.

«По выявленным недостаткам возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ (прим.ред. несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), проводится административное расследование»,

- рассказали в ГИБДД.

С начала года по фактам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улиц и дорог, выразившимся в наличии дефектов, превышающих установленные законодательством, было составлено 50 административных материалов, из них 48 на администрацию карельской столицы. Материалы направлены в суд.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска