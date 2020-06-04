В Карелии вырос прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума в Карелии с начала года выросла по сравнению с концом 2019 года на 2,3%. Соответствующее постановление сегодня подписал глава республики.

Размер прожиточного минимума в целом по региону на душу населения за 1 квартал 2020 года составил 13 611 рублей, для трудоспособного населения – 14 798 рублей, пенсионеров – 11 401 рубль, детей – 12 869 рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Величина прожиточного минимума определяется правительством республики ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Карелиястата об уровне потребительских цен на продукты, непродовольственные товары и услуги.

Ее используют для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, в целях оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также учитывается при формировании бюджета республики и бюджетов муниципальных образований.