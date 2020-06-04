Деньги закончились, а ограничения - нет!

На днях владелец крупнейшего концертного агентства страны – корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью Фонтанка.Ру рассказал о глобальном кризисе, в котором оказались организаторы массовых мероприятий по всей стране. Наш корреспондент встретился с Еленой Шаглиной - директором концертного агентства Interfest, которое проводит концерты в Карелии и России уже более 15 лет.

- Елена, судя по всему, ваша компания сейчас переживает не лучшие времена?

- Это мягко сказано. Концертная индустрия, наряду с турагентствами и авиаперевозчиками, первой попала под запреты по всей стране. Только на весну у нас было запланировано около 15 мероприятий: проделана вся подготовительная работа, запущены рекламные компании, арендовано оборудование… Мы сделали всё возможное и невозможное, благодаря чему удалось перенести почти все мероприятия на осень. Главное, чтобы к осени были сняты ограничения, мы очень этого ждём.

- Обращаются ли зрители за возвратами билетов в связи с переносами?

- Проблема возвратов стоит очень остро по всей стране. В Карелии люди более понимающие, поэтому запросов на возвраты не много. А большинство из тех, что были, после пояснения ситуации согласились сохранить билет на новую дату. За что им большое спасибо!

- Так Вы осуществляете возвраты билетов?

- Как вы понимаете, существенная часть расходов по мероприятиям уже была нами понесена. Например, по концерту Леонида Агутина и Анжелики Варум мы понесли почти все расходы, которые оплачивали с полученных средств от продажи билетов. Почти все они «невозвратные»: артист уже получил свой гонорар в полном объеме, полностью оплачена рекламная компания на радио и телевидении, полиграфия. Артистам были куплены авиабилеты, арендовано звуковое и световое оборудование. С этим концертом нам не повезло особенно сильно, ведь запрет на проведение массовых мероприятий был введен всего за неделю до него. В Мурманске мы провели концерт 8 марта, успели. А в Петрозаводске он должен был состояться 20 марта.

Понятно, что если к любому организатору обратиться за возвратами всех билетов - никто не сможет их вернуть, просто потому что деньги уже потрачены на организацию. Как и все концертные агентства, мы живем на обороте, никаких «подушек безопасности» у нас нет. И никакой поддержки от государства в условиях гигантского кризиса мы, увы, не получили.

Повторюсь, радует, что в Карелии зрители с пониманием относятся к этой ситуации, и в большинстве своём готовы ждать встречи с любимыми артистами, пусть и осенью.

- Недавно на сайте Роспотребнадзора Карелии было опубликовано предложение к гражданам обращаться к ним для организации коллективного судебного иска к организаторам. Кажется, такое происходит впервые. Для чего?

- Мне сложно комментировать действия чиновников, которые, на мой взгляд, не всегда логичны с точки зрения здравого смысла. На данном этапе главное, что нам удалось сохранить сами мероприятия, это было непросто. Сейчас мы ждём отмены ограничений, чтобы оказать людям услугу – организовать отличные концерты любимых артистов. При судебных взысканиях, даже частичных (за минусом понесённых расходов) у организатора просто не останется средств для проведения самого мероприятия. Поэтому подобные действия, как нам кажется, предвзятых сотрудников Роспотребнадзора Карелии, только вредят и приведут лишь к тому, что люди останутся и без концертов, и без возвратов.

- Что вы планируете делать до момента снятия ограничений?

- Мы все устали сидеть без работы. Чтобы не закиснуть окончательно, надо сохранять хоть какую-то деятельность. Не говоря уже о том, что офис и электричество нужно оплачивать, сотрудникам кормить детей. Мы придумали «АвтоКино», когда люди смотрят фильмы из своих автомобилей. Интересный и абсолютно безопасный проект, который одной рукой власти нам согласовали, а другой – фактически запретили. И это очень грустно. По-моему, это выглядит не как забота о безопасности людей, а как откровенная глупость, если не сказать вредительство, направленное на то, чтобы нанести урон крупнейшему организатору мероприятий в регионе.

- И что дальше?

- Дальше покажет время, в нынешних реалиях сложно что-то прогнозировать. Помните, в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» герой Джека Николсона пытается поднять тяжеленую мойку, чтобы разбить ей окно и убежать, а постояльцы психушки смеются над ним. «Я хотя бы попытался», - говорит он им, когда ничего не выходит. Вот и мы тоже, «хотя бы пытаемся».