Сотрудникам карельских соцучреждений начислили допвыплаты

Работникам социальных учреждений республики выплатили премию за работу в закрытом режиме. Так, федеральные и региональные стимулирующие получили 99 сотрудников Петрозаводского дома-интерната для ветеранов и ПНИ «Черемушки», сообщили в карельском правительстве. Из-за эпидемиологической обстановки персонал в этих учреждениях работает сменами по 14 дней, и в течение этого времени не может покинуть учреждение.

«В настоящий момент на закрытый режим уже переведены Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, Психоневрологический интернат «Черемушки», Видлицкий дом-интернат, Медвежьегорский психоневрологический интернат (за исключением филиалов в селе Великая Губа и поселке Пиндуши), Ладвинский детский дом-интернат и Центр помощи детям «Надежда» в Петрозаводске», - отметили в пресс-службе правительства республики.

Напомним, изначально на регионально уровне было принято решение установить дополнительные выплаты всем категориям работников: 23 тысячи рублей за вахту. Далее уже на федеральном уровне принято решение выделить федеральные доплаты, пояснила Ольга Соколова. Они будут начисляться дифференцировано - в зависимости от категории работников и от того, зарегистрирован ли коронавирус в учреждении.