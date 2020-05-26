Социальные учреждения Карелии переведут на вахтовый режим работы

Ряд стационарных организаций социального обслуживания с учетом эпидемиологической обстановки перевели в закрытый круглосуточный режим. Об этом 26 мая сообщила министр социальной защиты республики Ольга Соколова. Теперь работники работники этих учреждений будут жить вместе с получателями услуг на протяжении 14 дней, пока длится вахта.

В Карелии в закрытый режим перешли четыре организации: Петрозаводский дом-интернат, психоневрологический интернат «Черемушки», Медвежьегорский ПНД (кроме отделений в Великой Губе и Пиндушах), а также Видлицкий дом-интернат. Персонал в них уже работает вахтовым методом. Кроме того, сейчас принимается решение о переводе еще двух учреждений – Ладвинского детского дома-интерната и Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, в Петрозаводске.

За работу в условиях такого режима предусмотрены меры стимулирования. Изначально на регионально уровне было принято решение установить дополнительные выплаты всем категориям работников: 23 тысячи рублей за вахту. Далее уже на федеральном уровне принято решение выделить федеральные доплаты, пояснила Ольга Соколова. Они будут начисляться дифференцировано – в зависимости от категории работников и от того, зарегистрирован ли коронавирус в учреждении.

Так, врачам за смену положена доплата в 40 тысяч рублей, если больных с ковидом не выявлено. Если случай заражения в учреждении зафиксирован, выплата поднимается до 60 тысяч. Аналогичным образом средний медперсонал, инструкторы ЛФК, социальные работники, психологи получат 25 или 35 тысяч рублей. Младший медперсонал ждет доплата 15 или 20 тысяч рублей, технический персонал – 10 или 15 тысяч рублей.