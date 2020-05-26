Необычный памятник появился в Сегеже

В Сегеже появился новый городской объект: у административного здания Сегежской дистанции пути установили композицию из колес бронепоезда. Раритет отреставрировали и снабдили памятной табличкой с надписью «Железнодорожникам с благодарностью за ратный и трудовой подвиг в Великой Отечественной войне».

«Композиция представляет собой 2 колесные пары от бронепоезда, которые в 2011 году были обнаружены в 300 метрах от железной дороги в районе станции Ригозеро, и памятную табличку. Какому бронепоезду принадлежат колесные пары не удалось установить, в январе-ноябре 1942 года здесь действовали бронепоезда «Буря» и «Сибиряк-Барабинец», для которых была проложена специальная ветка на станции Ригозеро», - сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Территорию у нового объекта благоустроили и установили фонари. Из-за пандемии коронавируса торжественное открытие памятника не будет проведено. «Железнодорожники предлагают всем жителям Карелии, и в особенности cегежанам, почтить память героев войны в онлайн-пространстве», - уточняет источник.