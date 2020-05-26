Жители Карелии начали получать выплаты на детей

Жители Карелии, подавшие заявление на выплаты на детей до 3 лет с 12 мая, начали получать деньги. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

По данным ведомства, по 5026 заявлениям в республике на данный момент выплачено уже более 50 миллионов рублей.

В ПФР напомнили, что заявление на выплату можно подать через сайт госуслуг или непосредственно на сайте Пенсионного фонда.

Право на выплату 5 тысяч рублей имеют семьи, в которых ребенку не исполнилось 3 года по состоянию на 1 апреля 2020 года, а также семьи, в которых ребенок родится до 30 июня 2020 года включительно.