Специалисты проверяют открывшиеся торговые центры Петрозаводска

Специалисты администрации Петрозаводска продолжают проводить рейды по торговым заведениям города с целью проверки соблюдения требований, действующих в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня состоялась очередная инспекция. Помимо магазинов, сотрудники администрации посетили и торговые центры, вновь открывшиеся в столице республики.

Во время мероприятия инспекторы проверяли соблюдение масочного режима, ограничение численности посетителей в магазинах, соблюдение социальной дистанции и другие ограничительные аспекты. Нарушений выявлено не было.