26 мая 2020, 16:58
Общество

Специалисты проверяют открывшиеся торговые центры Петрозаводска

В торговых заведениях карельской столицы продолжается инспектирование соблюдения ограничительных мер

Специалисты администрации Петрозаводска продолжают проводить рейды по торговым заведениям города с целью проверки соблюдения требований, действующих в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня состоялась очередная инспекция. Помимо магазинов, сотрудники администрации посетили и торговые центры, вновь открывшиеся в столице республики.

Во время мероприятия инспекторы проверяли соблюдение масочного режима, ограничение численности посетителей в магазинах, соблюдение социальной дистанции и другие ограничительные аспекты. Нарушений выявлено не было.

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Метки: 
Петрозаводск
Мэрия
масочный режим
коронавирус
пандемия
торговые центры
магазины
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