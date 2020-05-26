Петрозаводчане помогли полицейским обнаружить возможную преступницу

Местонахождение женщины 1984 года рождения, ранее объявленной в розыск правоохранителями, удалось установить. Сотрудники карельской полиции поблагодарили горожан, которые посодействовали в поиске подозреваемой в имущественном преступлении.

Ранее мужчина украл в петрозаводской аптеке средства гигиены. В начале мая там была обнаружена недостача товара на сумму более 5000 рублей. Запись камеры видеонаблюдения показала, что к хищению причастен один из посетителей. Информация поступила в полицию.

Как выяснилось, мужчина пришел в аптеку в вечернее время. Он походил по торговому залу, выбрал различные средства гигиены, в том числе дезодоранты, зубные щетки и крема, затем спрятал их под одежду и беспрепятственно вышел. Провизор была занята другими покупателями и не обратила на него внимания. В дальнейшем большая часть похищенных товаров была продана.