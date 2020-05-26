Психологи окажут бесплатную помощь карельским родителям

Психологи консультационных центров Карелии готовы предоставить помощь родителям, которые нелегко переживают перевод детей на дистанционное обучение. Так, специалисты из республики провели уже более полутора тысяч консультаций посредством современных онлайн-технологий в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

«В настоящее время мы все испытываем стресс в условиях самоизоляции. Мы только недавно думали, что управляем своей жизнью, у нас были планы на ближайшую неделю, месяц и даже год, но пандемия коронавируса - это еще одно доказательство того, что мы живем в мире постоянных перемен. В ситуации неопределенности у родителей есть все основания для утраты душевного равновесия», - рассказали специалисты ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования».

Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 16.00. Телефон линии психологической поддержки: 8 (8142) 78-43-87.