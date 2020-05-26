Дороги в Петрозаводске ремонтируют вопреки договорам с мэрией

В 2017 году самовольно произведен ямочный ремонт на проспекте Лесной. Администрация города так и не смогла остановить работы подрядчика «Автодорстрой»

Тогда это был ямочный ремонт большими картами. Подрядчик проводил работы без разрешения Администрации Петрозаводска. Самовольно происходило фрезерование дорожного покрытия, асфальтирование.

В то время начались судебные процессы с мэрией, и администрация доказала, что работы произведены некачественно. Сегодня полотно дороги сплошь покрыто выбоинами, колейностью и другими дефектами. Поступало очень много обращений от автовладельцев по данному участку

«Я, как депутат Петрозаводского городского Совета, настоял еще в прошлом году на включении в ремонт данного участка. И сейчас мы производим здесь не ямочный ремонт, а ремонтируем дорожное полотно полностью», – прокомментировал работы депутат Петросовета Дмитрий Романов.