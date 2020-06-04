Жители Карелии отметят День России не выходя из дома

День России отпразднуют в новом формате в связи с угрозой распространения коронавируса и запретом массовых мероприятий.

Жителей Карелии зовут присоединиться к флешмобу «Окна России», к исполнению государственного гимна и донорскому марафону. Часть флешмобов и акций в честь праздника пройдут онлайн.

Для участия в флешмобе нужно разместить на окнах домов наклейки и рисунки, посвященные празднику, сфотографировать и выложить в соцсети с хештегом #ОкнаРоссии. Фотографии нужно дополнить рассказом о своем городе, дворе, малой Родине. Также 12 июня в рамках акции «Флаги России» в окнах и на балконах домов по всей стране будут вывешены триколоры.

Всероссийский донорский марафон будет проходить с 8 по 15 июня. Желающие могут предварительно записаться на процедуру по телефону Республиканской станции переливания крови: 76-42-65.

Еще одним мероприятием праздника станет фестиваль граффити. Уличные художники изобразят на стенах зданий современных героев: врачей, ученых, волонтеров, соцработников.

Участникам акции нужно будет соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.