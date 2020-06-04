Путин поручил подключать россиян к газу без привлечения их денег

Газификацию в России могут завершить в два этапа. Первый должен завершиться к 2024 году, второй – к 2030 году. Это следует из поручений президента «Газпрому», правительству и другим органам власти, сообщает ТАСС.

Что немаловажно, глава государства поручил найти альтернативные источники финансирования для подключения россиян к газораспределительным сетям «без привлечения их средств».

Владимир Путин поручил обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техобслуживание через «единое окно» и многофункциональные центры.