Мужчина чуть не сорвался вниз с девятого этажа жилого дома

Сегодня, 4 июня, в 2 часа 39 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска от случайного прохожего поступил тревожный звонок. Горожанин рассказал о том, что в жилом доме на улице Древлянка, держась руками за подоконник окна на 9-м этаже и ногами еле касаясь форточки на 8-м этаже, висит мужчина и кричит, что у него больше нет сил держаться.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные с тридцатиметровой автолестницей и парамедики из Специализированной пожарно-спасательной части города Петрозаводска. Прибыв к месту вызова, пожарные быстро поднялись в квартиру и успели затащить мужчину внутрь, тем самым предотвратив трагедию. После чего его передали врачам скорой помощи.

По предварительным данным, к этому инциденту привел семейный скандал, замешанный на алкоголе. Сейчас по происшествию проводится проверка.